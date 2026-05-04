‘Infiltrada’: el policía más rígido y la estafadora más brillante llegan a Mediaset

Dos polos opuestos sin nada en común se ven obligados a colaborar en una carrera hacia la redención: él, un policía inflexible que quiere recuperar su puesto como detective; ella, una estafadora ingeniosa que busca evitar la cárcel. Esa es la premisa de ‘Infiltrada’, la nueva ficción policial que, según Mediaset, se estrenará en Divinity el martes 5 de mayo a las 21:45 horas.

La serie está protagonizada por Giacomo Gianniotti, conocido por su papel como Andrew De Luca en ‘Anatomía de Grey’, y Vanessa Morgan, popular por interpretar a Toni Topaz en ‘Riverdale’. Completan el reparto Jason Priestley (‘Sensación de vivir’), Terry Chen (‘House of Cards’), Michael Xavier (‘Rookie Blue’), Amy Goodmurphy (‘Siren’) y Fletcher Donovan (‘Fire Country’).

Creada por Michael Konyves (‘Bad Blood’) e inspirada en la película ‘Límite: 48 horas’, esta serie procedimental combina acción, emoción y la investigación de complejos casos criminales. Entre ellos, amenazas de muerte al reparto de una serie de televisión, el asesinato de un agente deportivo, la muerte de un surfista, el homicidio de una terapeuta o la desaparición de un testigo clave en una red mafiosa.

Una alianza forzada para sobrevivir

Según Mediaset, la historia arranca con Cole Ellis, un policía honesto e irónico relegado a la unidad marítima de la Policía Metropolitana de Vancouver, y Max Mitchell, una joven delincuente que ha hecho de la estafa su forma de vida.

Tras ser arrestada, Max sorprende al ayudar a Ellis a resolver un caso, dejando impresionados a los investigadores. Ante este giro, la comisaria Russo, interpretada por Karin Konoval, decide darles una oportunidad: trabajar juntos durante un periodo de prueba. Si lo consiguen, Ellis volverá a ser detective y Max evitará la cárcel.

Talento, conflicto y métodos opuestos

La convivencia no será sencilla. Ellis representa el trabajo policial tradicional, basado en normas y disciplina, mientras que Max se mueve entre disfraces, cambios de acento e intrigas para lograr sus objetivos.

Él apenas tolera romper las reglas; ella domina el arte de hacerlo. Sin embargo, ambos deberán aprender a confiar el uno en el otro si quieren resolver los casos y alcanzar esa redención que buscan.

Así, ‘Infiltrada’ llega a Divinity, como una serie que combina investigación criminal con una dinámica de personajes marcada por el contraste, la tensión y la necesidad de colaborar.