La serie de Harry Potter, cada vez más cerca: todo lo que se sabe del nuevo formato de la saga

La vuelta a Hogwarts cada vez está más cerca. HBO Max prepara una nueva serie que volverá a acercar la historia de Harry Pottera los amantes de la saga. El argumento de este nueva ficción todavía es una incógnita, pero todo apunta a que desarrollará tramas sobre detalles que no se incluyeron en las películas.

De momento, la plataforma publicó ayer la primera imagen oficial de la serie, con un enigmático mensaje: “Mañana”. Así, todo parece indicar que durante el día de hoy se difundirá el primer tráiler de la serie o incluso la fecha de estreno, ya que se espera que se lance en 2027, pero todavía no hay día asignado. En la fotografía aparece el protagonista con una capa de 'quidditch', el popular deporte del mundo de los magos, que tiene el número 7 a la espalda y su apellido escrito.

Los protagonistas de este nuevo formato serán los jóvenes Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, que interpretarán los papeles de Harry, Hermione y Ron. Los actores fueron escogidos entre los 30 mil aspirantes que participaron en un casting abierto que lanzó HBO el año pasado.

Un rodaje polémico

Aunque la serie aún no se haya publicado, ya se ha visto inmersa en polémicas. En primer lugar, por la colaboración de JK Rowlingen el guion. La escritora es conocida por sus comentarios en contra de las personas trans, lo que hizo que el actor John Lithgow, que interpretará a Dumbledore, se replanteara su participación. “Marcará el resto de mi vida”, aseguraba en una entrevista en el NY Times. Sin embargo, el intérprete decidió continuar, ya que asegura que “los libros de Harry Potter están claramente del lado de los buenos, en contra de la intolerancia y el fanatismo”.

Además, otro de los actores, Paapa Essiedu que interpretará a Severus Snape, ha recibido críticas y comentarios racistas, tal como los ha calificado Jason Isaacs, quien encarnaba ese papel en las películas. Hay quienes aseguran que el físico del actor no corresponde al del personaje en los libros originales y otros que afirman que el hecho de que sea negro cambia ciertos aspectos de la trama original.

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Por otro lado, esta versión incluiría un narrador, lo que la diferenciaría aún más con la versión cinematográfica. Esta decisión ha provocado división de opiniones entre los fans de la saga, que aseguran no saber si se trata de algo “bueno o malo”, señalan algunos seguidores en redes.