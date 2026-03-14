Roberto Leal, totalmente perdido en la semifinal más polémica de 'El Desafío': un empate insólito y caos en las puntuaciones

La última gala de 'El Desafío' dejó uno de los momentos más insólitos que se recuerdan en el programa de Antena 3. La primera semifinal de la actual edición terminó marcada por un empate inesperado, una nueva votación del jurado y un giro final en la clasificación que ha generado dudas entre los espectadores.

Todo ocurrió en la recta final de la gala, cuando el programa presentado por Roberto Leal se disponía a anunciar al ganador de la noche y, posiblemente, al primer finalista de la edición. Tras varias semanas de competición, dos de los favoritos, Willy Bárcenas y Daniel Illescas, llegaban al desenlace con opciones de llevarse la victoria.

La situación alcanzó su punto más inesperado cuando Roberto Leal detuvo el programa para anunciar una circunstancia inédita en el concurso: "Hay un empate". La frase dejó completamente sorprendidos tanto a los concursantes como al propio presentador.

El empate se produjo porque Daniel Illescas y Willy Bárcenas habían sumado 23 puntos, situándose ambos en lo más alto de la clasificación de la gala. Ante este escenario, el programa tuvo que improvisar una solución. Roberto Leal lo dejó claro de inmediato con otra frase que reflejaba la situación: "Hay que desempatar"

La decisión fue repetir la votación del jurado, pero esta vez únicamente entre los dos empatados. Con tres miembros en el jurado, el sistema garantizaba que el resultado final no volvería a terminar en empate.

Tras esa segunda votación, Daniel Illescas terminó llevándose la victoria de la gala gracias a su actuación en la prueba acuática, una de las más espectaculares de la noche. Después de conocer el resultado, Illescas sorprendió al anunciar que compartiría el premio con Willy Bárcenas. El cantante aceptó el gesto y decidió donar su parte del premio a la lucha contra el cáncer.

Todo parecía resuelto, pero en ese momento intervino Juan del Val, miembro del jurado, que decidió utilizar el llamado 'Botón de la Injusticia', un recurso del formato que permite otorgar cinco puntos extra a un concursante.

Según explicó, había dos participantes que merecían una puntuación máxima esa noche. Uno de ellos era Daniel Illescas y el otro José Yélamo, a quien finalmente decidió beneficiar con esos puntos adicionales.

Ese gesto cambió por completo la clasificación. Gracias a los cinco puntos extra, José Yélamo pasó a sumar 27 puntos en la clasificación general, superando a sus rivales y colocándose como primer finalista de la edición.

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Sin embargo, la decisión también ha generado dudas entre los espectadores. Con esa puntuación total, Yélamo habría tenido más puntos que los ganadores de la gala, lo que ha provocado preguntas sobre por qué no fue él quien se llevó la victoria de la noche. También ha generado dudas el hecho de que Juan del Val haya decidido usar su botón de la injusticia después de conocerse al ganador de la gala.