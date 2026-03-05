Disney Channel prepara su regreso a la televisión en España tras su desaparición en 2025

La marca Disney Channel se prepara para volver a la televisión en España poco más de un año después de su desaparición. The Walt Disney Company trabaja en un movimiento estratégico con el que pretende recuperar su emblemático canal juvenil dentro de la oferta televisiva del país, tal y como desvela Mundo Plus.

La señal dejó de emitir el 7 de enero de 2025, cerrando una etapa de más de dos décadas en las pantallas españolas. Desde su lanzamiento en 1998, Disney Channel se convirtió en una de las principales referencias del entretenimiento infantil y juvenil, llegando incluso a formar parte de la TDT, lo que multiplicó su alcance en los hogares.

El regreso del canal se producirá mediante un proceso de rebranding que afectará a Disney Jr., la señal actualmente dedicada al público preescolar. Según el plan que prepara la compañía, esta pasará a adoptar la marca Disney Channel, recuperando así la identidad televisiva asociada durante años al público juvenil.

La nueva etapa no supondrá la desaparición total de los contenidos dedicas a los más pequeños de la casa. La futura parrilla mantendrá una franja específica dedicada a la programación de Disney Jr., mientras que el resto del canal ampliará su enfoque hacia un público familiar y adolescente, recuperando el espíritu original del canal.

Con esta reorganización, Disney busca reforzar su presencia televisiva en España en un momento en el que el consumo audiovisual infantil combina cada vez más la televisión lineal con las plataformas digitales. El anuncio oficial del cambio de marca se espera para mediados de marzo, cuando la compañía detallará el calendario del lanzamiento y la nueva programación.