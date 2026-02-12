Romance bajo focos
Disney+ vuelve a confiar en Ryan Murphy, que llega con una nueva "American Story": así es 'Love Story', la historia de amor entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette
La plataforma estrena este viernes los tres primeros episodios de la miniserie de FX, que constará de nueve entregas.
Carlos Merenciano
Disney+ refuerza su alianza con Ryan Murphy. El creador amplía su universo televisivo con una nueva antología titulada “Love Story”, cuya primera entrega, ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’, se estrena este viernes, 13 de febrero, con sus tres primeros capítulos. A partir de ahí, la plataforma lanzará un episodio semanal hasta completar los nueve que forman la temporada.
La ficción, producida por FX, recrea la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, una de las parejas más mediáticas de los años noventa en Estados Unidos. Él, heredero del mito político de los Kennedy; ella, ejecutiva de Calvin Klein con identidad propia en el mundo de la moda. La serie se inspira en el libro “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”, de Elizabeth Beller.
El reparto está encabezado por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon en los papeles protagonistas. Les acompañan Naomi Watts como Jackie Kennedy Onassis, Grace Gummer como Caroline Kennedy y Alessandro Nivola como Calvin Klein, entre otros. La trama aborda la presión mediática que rodeó su noviazgo y matrimonio, mostrando cómo la atención constante terminó condicionando su vida privada.
Creada por Connor Hines y producida por 20th Television, la miniserie cuenta con Murphy como productor ejecutivo junto a Nina Jacobson, Brad Simpson y Max Winkler, este último también director del episodio piloto. Con este lanzamiento, Disney+ amplía el sello “American Story” con una nueva mirada a una historia real marcada por el glamour, la exposición pública y la tragedia, sumándose a otras antologías como 'American Horror Story', 'American Spots Story' o 'American Crime Story'.
