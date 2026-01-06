Epílogo
'Strangers things' no ha acabado: la serie vuelve a Netflix solo durante un día
La plataforma de 'streaming' presenta en breve un documental sobre la exitosa producción
Efe
Netflix estrenará 'One last adventure: the making of Stranger Things 5', un documental sobre la realización de la última temporada de 'Stranger Things', según ha informado la plataforma de 'streaming'.
La película "ofrece a los espectadores una mirada al interior de los años de esfuerzo y trabajo que se invirtieron en la última entrega de la serie que definió una generación de los hermanos Duffer", ha detallado Netflix en su página web Tudum.
El documental, que se presenta el próximo lunes, día 12, también se ha descrito como "una crónica exhaustiva tras bambalinas que sigue al elenco, los creadores y el equipo mientras dan vida a la temporada final y se despiden de la serie que los cambió para siempre".
Un documental de un año
La directora del proyecto es Martina Radwan ('Girls State'), que pasó un año entero junto al equipo de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard, cuyo último capítulo se estrenó el 31 de diciembre después de cinco temporadas.
"Estoy infinitamente agradecida a los hermanos Duffer por confiarme un asiento en primera fila para este increíble viaje", escribió Radwan en la misma publicación.
El tráiler publicado este lunes muestra el detrás de escena de momentos cruciales de la temporada final y a sus creadores, Matt y Ross Duffer, dirigiéndose entre lágrimas al elenco y al equipo.
