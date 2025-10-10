Netflix confirma que lanzará sus juegos en televisión durante la campaña navideña de 2025 y quiere que sus suscriptores jueguen a títulos como ‘LEGO Party’ y ‘Pictionary: Game Night’ directamente, sin necesidad de consolas, marcando un nuevo paso en su estrategia para expandir el entretenimiento más allá de las películas y series.

Con esta característica, por primera vez, los usuarios de la plataforma podrán jugar en su televisor usando sus teléfonos como mando. Desde la compañía anticipan que el proceso será “tan sencillo como ver una película un viernes por la noche”.

Netflix llevará sus juegos a la TV sin consola y con el móvil como mando. / Elsotanoperdido

El teléfono como controlador

La nueva función forma parte de una actualización de la pestaña “Juegos” de la plataforma, que incluirá cinco títulos para jugar en grupo: ‘LEGO Party’, ‘Boggle Party’, ‘Pictionary: Game Night’, ‘Tetris Time Warp’ y ‘Party Crashers: Fool Your Friends’.

Según el codirector ejecutivo Greg Peters, la casa de streaming quiere invertir en experiencias sociales a través de juegos diseñados para conectar a la gente desde el sofá de su salón. “Una de las áreas de juego que estamos explorando son las experiencias de juego social que se pueden ver en el televisor”, declaró durante la conferencia Bloomberg Screentime en Los Ángeles.

El móvil se convierte en mando

Los suscriptores pueden usar sus teléfonos para controlar personajes e interactuar con el juego. Simplemente se escanea el código QR que aparece en la pantalla para sincronizar el dispositivo. La jugabilidad principal se desarrolla en el televisor, mientras que los controles se realizan en el teléfono, utilizando un sistema similar al de los populares juegos de Jackbox.

Mientras Netflix prepara su expansión en el sector, otras producciones de entretenimiento también están incorporando nuevos formatos. Recientemente, pudimos ver el primer vídeo de Liam Hemsworth como Geralt en la cuarta temporada de ‘The Witcher’, lo que confirma la inversión de la compañía en experiencias multiplataforma para atraer a un público más diverso cuando lo publique. Con esto, buscan posicionarse como un espacio de entretenimiento integral, que reúne películas, series y juegos en un solo lugar. La idea es que familias y grupos de amigos puedan ver algo juntos y luego jugar sin tener que cambiar de aplicación.

La estrategia tras la expansión

Alain Tascan, director de la división de videojuegos y ex ejecutivo de Epic Games (productora de ‘Fortnite’), explica que centrarse en los videojuegos para televisión representa una estrategia muy planificada. “Muchas empresas han intentado entrar en este sector con un planteamiento a corto plazo, pero nuestro objetivo es crear algo que realmente una a la gente”, afirmó. Tascan también revela que han identificado sus cuatro áreas prioritarias de acción en el sector:

Juegos infantiles

Juegos de fiesta

Grandes licencias/IP conocidas

Producciones basadas en propiedades propias como ‘Stranger Things’

Del móvil a la pantalla grande

Netflix comenzó a ofrecer juegos en 2021, inicialmente para smartphones, como parte de un plan para consolidarse en el mercado de los videojuegos, pero la complejidad del sector le ha impedido avanzar en sus primeros objetivos. La expansión a la televisión ahora, representa el intento de abrirse hueco en el mundo de los juegos en la nube. La compañía ha estado invirtiendo en infraestructura de servidores y contratando ingenieros para mejorar el rendimiento y reducir la latencia. Veremos qué resultados ofrece y qué nivel de interés levanta entre sus suscriptores.