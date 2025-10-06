Downton Abbey: el fenómeno de masas sobre la aristocracia británica se despide 15 años después con ‘El Gran Final’

Han pasado 15 años desde la emisión del primer capítulo de Downton Abbey, la serie de la cadena ITV sobre la aristocracia británica que se ha convertido en un fenómeno mundial de masas. La serie llegó a congregar a más de 120 millones de espectadores en todo el mundo a lo largo de sus seis temporadas, un éxito que se mantuvo con el posterior lanzamiento de dos películas y que sus creadores están revalidando desde hace semanas con ‘Downton Abbey: El Gran Final’, la película que concluye la trama de forma definitiva y que se estrena en España el 10 de octubre.

Según el portal ‘Box Office Mojo’, la última entrega de la trilogía ha recaudado cerca de 80 millones de dólares en todo el mundo desde su estreno a mediados de septiembre en varios países, entre ellos el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Una cifra que está cerca de superar la recaudación total de la película anterior ‘Downton Abbey: Una Nueva Era’, la cual obtuvo unos ingresos aproximados de 92 millones de dólares. La posibilidad de alcanzar los 194 millones de dólares de la primera entrega queda todavía lejos, pero los resultados en las primeras semanas son más que positivos.

Receta ganadora

Tanto las cifras de audiencias de la serie, concluida en 2015, como la recaudación de las películas demuestran que la receta de Julian Fellowes —el creador de la ficción—, basada en la relación entre el mundo aristocrático y sus sirvientes en la Inglaterra todavía boyante de las primeras décadas del siglo XX ha sido todo un éxito. “Una parte importante de la audiencia estaba muy interesada en la idea de tener dos mundos en una misma casa, uno arriba y otro abajo”, asegura Rosemary Alexander-Jones, profesora de la Universidad de York especializada en producción televisiva y cine.

A pesar de que las ficciones sobre el mundo aristocrático y el de sus sirvientes no son nuevas en el Reino Unido —una de las pioneras fue ‘Upstairs, Downstairs’, en los años setenta—, Alexander-Jones destaca que Downton Abbey fue la primera en dedicar el mismo tiempo a los dos mundos. “Los sirvientes no son sólo personajes silenciosos con intervenciones esporádicas, sino que tienen vidas completas con un papel en la casa y un papel en la comunidad. Esto permite crear esta relación tan interesante entre la familia aristocrática y los sirvientes”, sostiene la profesora.

El cartel de la película. / EPC

Elemento nostálgico

Además de explorar la dualidad entre dos mundos claramente diferenciados pero a la vez interconectados, parte del éxito del fenómeno Downton Abbey reside en un elemento de “nostalgia” sobre un pasado en el que el Reino Unido ejercía todavía como primera potencia mundial y que las generaciones actuales no han llegado a conocer. “Existe la idea de un tiempo pasado que fue mejor y más ordenado, frente a un tiempo actual sumido en crisis”, asegura Elke Weissmann, experta en televisión y profesora de la Edge Hill University. La percepción, casi siempre errónea, de que cualquier tiempo pasado fue mejor es un elemento de atracción que explica el éxito de la ficción no sólo en el Reino Unido, sino también en el resto del mundo.

Weissmann también destaca que la imagen estereotipada de la Inglaterra de la época ha sido un atractivo para la audiencia internacional. “Las ficciones de época, al igual que los libros de Jane Austen o de las hermanas Brontë, han creado una percepción muy clara sobre Gran Bretaña. Downton Abbey realmente se ha alimentado muy bien de eso”, explica. Estos ingredientes, combinados con personajes carismáticos y una cuidada puesta en escena, explican por qué la creación de Fellowes se ha convertido en un fenómeno de masas.

A pesar de que el éxito sigue siendo notable, existe la opinión generalizada de que es el momento adecuado para poner punto y final a la ficción. La posibilidad de que surjan 'spin-offs' de la serie original sigue sin embargo abierta, algo que demuestra que los dramas de época siguen teniendo tirón entre el público, tanto dentro como fuera del Reino Unido.