Equipo conocido
SkyShowtime anuncia 'El homenaje', su nuevo proyecto en España y última serie que grabó Eusebio Poncela antes de fallecer
El actor madrileño se despide de la ficción con un papel protagonista en este thriller familiar que llegará en 2026 a la plataforma
Carlos Merenciano
SkyShowtime ha anunciado 'El Homenaje', su nueva serie original en España, que se estrenará en 2026 y cuyo rodaje ya ha finalizado. El proyecto, de ocho episodios, supone además la última ficción rodada por Eusebio Poncela antes de su fallecimiento, lo que convierte a la producción en un título muy especial.
El thriller, escrito y dirigido por Sergio Cánovas, narra la historia de Adolfo Novak, patriarca de una de las familias más poderosas del país, que reúne a sus allegados para celebrar su 80 cumpleaños. Lo que comienza como una velada aparentemente idílica acaba destapando décadas de secretos, traiciones y venganzas, hasta desvelar una verdad inesperada que cambiará para siempre la vida de los protagonistas.
El reparto de 'El Homenaje' está encabezado por figuras de primer nivel, con gran parte del elenco que ya participó en 'Matices'. Junto a Poncela, la serie cuenta con Miriam Giovanelli, Juana Acosta, Enrique Arce, Raúl Prieto, Luis Tosar, Luisa Mayol y Elsa Pataky —que además ejerce de productora ejecutiva—. A ellos se suman nombres como Manu Ríos, Álvaro Rico, Ángela Molina, Georgina Amorós y Óscar de la Fuente.
La producción es fruto de la colaboración entre Secuoya Studios y Stellarmedia, junto a SkyShowtime y Prime Video. Kai Finke, Chief Content Officer de SkyShowtime, ha destacado que se trata de “una historia llena de intriga y suspense que estamos deseando estrenar el año que viene”. Por su parte, Sergio Cánovas ha celebrado poder repetir con el reparto de 'Matices' en “una nueva historia que sorprenderá al espectador”, mientras que Brendan Fitzgerald, CEO de Secuoya Studios, ha subrayado que esta ficción reafirma su apuesta por “historias audaces y de alto impacto que conecten con el público”.
- Dos socios de un gimnasio de Zamora, expareja en la actualidad, se enfrentan por 113.000 euros
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- El Vigo zamorano: un pueblo de la provincia se adelanta a la Navidad decorando sus fachadas
- Polémica por los nuevos semáforos en Zamora: '¡Se va a liar gorda!
- Accedía a su finca por un camino privado en la zona de Benavente: le han condenado a nueve meses de cárcel
- La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León
- La reacción municipal al 'agujero' en la pasarela peatonal del Puente de Hierro tras la denuncia de Zamora Sí
- Denuncian el 'abandono' de la 'Fuente de la Salud' en Zamora