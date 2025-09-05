La última serie de Leticia Dolera, ‘Pubertat’, se estrena en HBO y versa sobre una denuncia de agresión sexual

‘Pubertat’, la nueva serie original de Max, en coproducción con 3Cat, se estrena el miércoles 24 de septiembre en HBO Max. Es una serie de seis episodios, creada, dirigida e interpretada por Leticia Dolera. Ambientada en pleno verano, alrededor de la noche de San Juan, y en el contexto cultural de la tradición castellera catalana, ‘Pubertat’ es un drama familiar que explora el peso del tabú y la herencia psicológica transmitidos de generación en generación.

La misma semana de su estreno, el lunes 22 de septiembre a las 13.00 horas, en el Club de prensa del Kursaal y en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, tendrá lugar la presentación de la serie. Durante el acto se proyectarán nuevas imágenes de esta producción y tendrá lugar una charla en la que participarán Leticia Dolera, creadora, directora e intérprete de la serie, productores y gran parte del elenco de la serie.

Antes del evento, el elenco y el equipo de ‘Pubertat’ posarán en el photocall, donde estarán: Leticia Dolera, Xavi Sáez, Betsy Túrnez, Alexandra Russo, Jean Cruz, David Vert, Ot Serra, Bruno Bistuer, Nael Gamell, Aina Martínez y Carla Quílez, así como los productores.

¿De qué va ‘Pubertat’?

La armonía de una comunidad se quiebra cuando una denuncia de agresión sexual estalla en redes sociales, señalando a tres adolescentes como responsables. Esto divide a las familias, que se ven forzadas a enfrentarse no solo a la verdad, sino a sus propios límites y responsabilidades. La tensión crece y una pregunta divide a todos: ¿Puede un niño ser un agresor sexual, o todo es fruto de la confusión propia de la edad?

La serie está protagonizada por Leticia Dolera (Vida perfecta, Requisitos para ser una persona normal), Xavi Sáez (Vida perfecta, Modelo 77), Betsy Túrnez (Vida perfecta, El rey tuerto), Alexandra Russo, Jean Cruz (La noche más larga, La cocinera de Castamar), David Vert (Com si fos ahir, El inocente), Biel Durán (Sé quién eres, Derecho a soñar), Anna Alarcón (Bienvenidos a Edén, El inocente), Lluís Marco (Mano de hierro, Los herederos de la tierra) y Vicky Peña (Libertad, Piedras), entre otros. El reparto adolescente lo componen principalmente actores debutantes de 13 y 14 años, y Carla Quílez (La maternal).

‘Pubertat’ es una serie original de Max escrita por Leticia Dolera con la colaboración de Almudena Monzú como coguionista de tres capítulos y David Gallart como coargumentalista en dos episodios. Es una producción de Distinto Films, Corte y Confección de Películas, Uri Films y 3Cat en coproducción con la empresa belga AT-Productions. Cuenta con el apoyo de ICEC, el programa Europa Creativa Media y Eurimages. Producida por Miriam Porté y Oriol Maymó.