Revés inesperado
Los hermanos Caballero cortan su relación con HBO Max: no producirán 'Por el amor de Dios'
La serie iba a comenzar su rodaje en dos semanas, pero las diferencias con la plataforma han cancelado el proyecto.
Carlos Merenciano
El proyecto 'Por el amor de Dios', la nueva comedia de los hermanos Caballero para HBO Max, ha quedado cancelada antes de su rodaje. Según ha confirmado Alberto Caballero en redes sociales, la productora y la plataforma han roto su acuerdo por “diferencias irreconciliables en el contenido”.
“Lamentablemente, y con gran dolor de nuestro corazón, no vamos a poder producir ‘Por el amor de Dios’ por diferencias irreconciliables en el contenido. A pesar del revés, nuestra fe en el proyecto permanece inquebrantable. Se ve que no estaba de Dios…”, escribió el creador en un mensaje que sorprendió a sus seguidores.
La ficción estaba a punto de arrancar: el rodaje debía comenzar en apenas dos semanas, según ha podido saber YOTELE. Sin embargo, el desacuerdo en torno al guion entre la plataforma y la productora ha sido determinante para frenar la producción.
Aunque no habían trascendido demasiados detalles sobre la trama, Caballero compartió una imagen de Carlos Areces caracterizado como religioso, confirmando así que el actor iba a formar parte del reparto. Areces es un habitual en las producciones de los hermanos, con los que ya había trabajado en 'La que se avecina' y 'El pueblo'.
Por ahora, se desconoce qué ocurrirá con 'Por el amor de Dios'. No se sabe si la serie podrá encontrar acomodo en otra cadena o plataforma interesada en el proyecto, o si finalmente quedará archivada. Lo único claro es que, de momento, no verá la luz en HBO Max.
