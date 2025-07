Las 10 series que no te puedes perder este julio

Entre los estrenos de series en las plataformas de 'streaming' para este mes de julio hay tres interesantes producciones españolas: 'Superestar', 'Furia' y 'El clan Olimpia'. En el plano internacional destacan 'Sin medida', de Lena Dunham; 'Indomable', con Eric Bana; 'Adults', la 'Friends' de la generación Z; 'Escandalosas', de la británica BBC, y las nuevas temporadas de 'Poker Face' y 'Fundación'.

'Adults' Día 2. Disney+ Disney+ rescata el espíritu de 'Friends' con esta comedia creada por Ben Kronengold y Rebecca Shaw (guionistas del programa de Jimmy Fallon). Los protagonistas son cinco amigos veinteañeros de Nueva York (Malik Elassal, Lucy Freyer, Jack Innanen, Amita Rao y Owen Thiele), que viven juntos en la casa de la infancia de uno de ellos, donde comparten sus comidas y sus ansiedades. Sus creadoers se han inspirado en su propio grupo de amigos para dar forma a esta 'Friends' de la generación Z. Entre las estrellas invitadas están Charlie Cox, Julia Fox, D’Arcy Carden, Grace Kuhlenschmidt, John Reynolds y Ray Nicholson.

'Después de la fiesta' Día 8. Filmin La vida de Penny (Robyn Malcolm), una profesora de instituto, da un vuelco cuando acusa a su marido, Phil (Peter Mullan), de un delito sexual contra la amiga adolescente de su hija. Nadie la cree y, como consecuencia, la mujer lo pierde todo: su familia, su reputación y su estabilidad. Cinco años después, su marido regresa a Nueva Zelanda y se reabren viejas heridas.

'Sin medida' Día 10. Netflix Lena Dunham, que hizo un demoledor retrato de la generación 'millennial' en 'Girls', propone ahora una comedia romántica sobre nuevos comienzos que saca punta de las diferencias entre británicos y estadounidenses. La protagonista es una neoyorquina (Megan Stalter, 'Hacks') que se muda a Londres tras una traumática ruptura amorosa con la idea de llevar una vida solitaria al estilo de las hermanas Brontë. Pero en la capital británica pronto se siente atraída por otro joven (William Sharpe, 'The White Lotus').

'Furia' Día 11. HBO Max Las historias de cinco mujeres que no pasan por su mejor momento se entrecruzan en esta comedia de Félix Sabroso que aborda temas como el edadismo, la infidelidad, los 'haters' en las redes y la gentrificación de las grandes ciudades. Entre ellas están una artista esnob (Carmen Machi) al que su marido (Alberto San Juan) engaña con la asistenta (Claudia Salas); Una cocinera (Pilar Castro) acosada por un crítico; dos dependientas (Candela Peña y Ana Torrent) que se ven amenazadas cuando la empresa renueva plantilla contratando gente más joven; una mujer (Nathalie Poza) que va a ser desahuciada junto a su anciana madre, y una actriz del destape (Cecilia Roth) que sueña con su regreso a la pantalla.

'Fundación' Día 11. Apple TVE+. Temporada 3 Epopeya que lleva a la pantalla la obra de Isaac Asimov. Ciento cincueta y dos años después de la anterior entrega, La Fundación forja una complicada alianza con el debilitado Imperio de la Dinastía Cleónica. Pero una nueva amenaza se cierne sobre toda la galaxia: un guerrero conocido como El Mulo, que tiene la vista puesta en gobernar el universo mediante el uso de la fuerza física, el poder militar y el control mental.

'División Palermo' Día 17. Netflix. Temporada 2 El cómico argentino Santiago Korovsky es el creador, director y protagonista de estas serie de humor galardonada con el Emmy Internacional a mejor comedia. Sigue a un equipo de guardias urbanos de la ciudad de Buenos Aires pertenecientes a diferentes minorías, creado para lavar la imagen de las fuerzas de seguridad a partir de la inclusión: hay un agente ciego, una trans, otra en silla de ruedas, un enano, un inmigrante boliviano, un obeso y un judío (el propio Korovsky). En los nuevos episodios, se unen nuevos agentes a la división, mientras Felipe tiene una misión secreta.

'Poker face' Día 17. SkyShowtime. Temporada 2 La excéntrica Charlie (Natasha Lyonne) sigue exprimiendo su don para saber si alguien miente o no, mientras continúa su huida por carretera a través de EEUU, en la exitosa serie de Rian Johnson ('Puñales por la espalda'). Entre los sospechosos de los casos que le van surgiendo esta temporada están Cynthia Erivo, John Mulaney, Awkwafina, B.J. Novak, Giancarlo Esposito, John Cho, Justin Yheroux, Corew Hawkins, Haley Joel Osment, Katie Golmes, Simon Rex, Kumail Nanjiani, Melanie Lynskey, Margo Martindale y Taylor Schilling.

'Indomable' Día 17. Netflix Mark L. Smith, el creador de 'Érase una vez en el Oeste', propone ahora un 'thriller' de misterio encabezado por Eric Bana. Interpreta a un agente especial del Servicio de Parques Nacionales, destinado en el de Yosemite. La investigación de una muerte le hará enfrentarse a los oscuros secretos del parque, pero también a su propio pasado.

'Superestar' Día 18. Netflix Nacho Vigalondo ('Los cronocrímenes', 'El vecino') recrea, con mucha fantasía y humor, los inicios de la carrera de Yurena (Ingrid Garcia-Jonsson), la cantante antes conocida como Tamara que tuvo su momento de gloria a principios de los 2000 gracias al éxito de su gran 'hit', 'No cambié'. Son los años en los que 'Crónicas marcianas' encumbró a personajes como Leonardo Dantés (Secun de la Rosa), Paco Porras (Carlos Areces), Arlekín (Julián Villagrán), Loli Álvarez (Natalia de Molina), Tony Genil (Pepón Nieto) y Margarita Seisdedos (Rocío Ibáñez), la madre de Tamara. Los Javis ejercen de productores.

'Escandalosas' Día 26. Movistar Plus+ Serie de época de la BBC que adapta la novela 'The Mitford Girls', de Mary S. Lovell. En los turbulentos años 30, las seis hermanas Mitford, pertenecientes a una aristocrática familia británica, desafían las convenciones sociales en una historia de lazos familiares y traiciones, escándalo público, extremismo político, amor y desamor.

Otros estrenos y regresos

'La caza. Monteperdido'. Día 1. Movistar Plus+. En el macizo de Monte Perdido, en los Pirineos, dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reabren el caso de la desaparición de dos niñas.

'La caza. Tramuntana'. Día 1. Movistar Plus+. Sara Campos (Megan Montaner) investiga el asesinato del director de un coro de adolescentes y vecino de Tramuntana, en Mallorca.

'La caza. Guadiana'. Día 1. Movistar Plus+. Presa de una crisis maniaca, un joven lleva a cabo una matanza y acaba con la vida de tres personas en un pequeño pueblo dividido por el cauce del Guadiana. Doce años después, un nuevo suceso reabre las viejas heridas del pueblo.

'Boglands'. Día 1. Filmin. El cadáver de la madre de un policía es hallado enterrado en una ciénaga 15 años después de su desaparición. Aunque se le prohíbe participar en la investigación oficial, el agente busca justicia por su cuenta y se une a una joven periodista que está produciendo un pódcast sobre el caso.

'Colegio Abbott'. Día 2. Disney+. Temporada 4 (tercera parte)

'Mentes criminales: evolución'. Día 2. Disney+. Temporada 18

'Anatomía de Grey'. Día 3. Disney+. Temporada 21

'Sandman'. Día 3. Netflix. Temporada 2 (última). Tras un fatídico encuentro con su familia, Sueño (Tom Sturridge), uno de los Eternos, debe enfrentarse a una serie de decisiones imposibles en un intento por salvarse, proteger su reino y evitar que el mundo despierto pague el precio de sus errores pasados. Para reparar el daño causado, Sueño debe enfrentarse a viejos aliados y enemigos, dioses, monstruos y mortales.

'Harry Wild'. Día 3. AMC+. Temporada 4

'Ángela'. Día 4. Netflix. Una mujer con una vida aparentemente idílica en realidad es víctima de malos tratos por parte de su marido. Un día conoce a un joven dispuesto a ayudarla.

'Crimen en el paraíso'. Día 6. Cosmo. Temporada 14. El nuevo detective inspector Mervin Wilson toma el relevo de Neville Parker investigando crímenes en la paradisiaca isla.

'Rocco'. Día 7. AMC. Temporada 6

'Delta'. Día 7. 3Cat y TV3. La desaparición de una ecologista es el punto de partida de esta serie en la que el Delta del Ebro es un personaje más. Quienes lideran la búsqueda de la chica son una periodista especializada en temas medioambientales (Meritxell Calvo) y la hija de un pescador (Raquel Ferri). Ambas se sumergirán en un mundo de hombres marcado por los misterios y los intereses ocultos.

'Máquina'. Día 8. Sundance TV. Una joven perseguida por los servicios de inteligencia franceses debe enfrentarse a su pasado mientras trabaja en una fábrica al borde del cierre.

'El Clan Olimpia'. Día 9. Disney+. Zaira Romero (nominada al Goya por 'Carmen y Lola') protagoniza esta serie inspirada en la historia real de una narcotraficante. Cuando a su marido le diagnostican un cáncer, la joven Olimpia se adentra en el tráfico de cocaína con el propósito de conseguir el dinero para llevarle a una clínica en EEUU, estableciendo vínculos con cárteles colombianos y la mafia napolitana. Pero tendrá que ocultar esa doble vida a su familia, de tradición merchera.

'Tracker'. Día 9. Disney+. Temporada 2

'Ballard'. Día 9. Amazon Prime Video. La detective Renée Ballard se encarga de dirigir la nueva unidad de casos sin resolver de la policía de Los Ángeles. 'Spin-off' de 'Bosch'.

'Sol negro'. Día 9. Netflix. Una joven madre que huye de su pasado encuentra una oportunidad para rehacer su vida trabajando como recolectora en una prestigiosa plantación de flores en la Provenza. Sin embargo, la misteriosa muerte del patriarca de la familia propietaria la convierte en el blanco de todas las sospechas.

'Cambio de marcha'. Día 9. Disney+. Mat (Tim Allen) es un viudo propietario de un taller de restauración de coches clásicos, cuya hija separada y sus nietos adolescentes se mudan a su casa.

'Los Gringo Hunters'. Día 9. Netflix. Una unidad policial mexicana de élite rastrea y captura a criminales estadounidenses que cruzan la frontera para evadir la justicia.

'Langer'. Día 11. SkyShowtime. Un joven empresario que ha heredado un 'holding' financiero tras la muerte de su padre oculta su doble vida como asesino en serie.

'The Institute'. Día 13. MGM+. 'Thriller' basado en la novela homónima de Stephen King, protagonizado por Ben Barnes ('Sombra y hueso') y Mary-Louise Parker ('Weeds').

'La delgada línea azul'. Día 15. Filmin. Temporada 3 (última). La devastadora explosión en un colegio es el acontecimiento central de esta última temporada de este drama policial sueco que profundiza en la problemática de la criminalidad relacionada con las drogas y la violencia de las bandas en Malmö.

'El verano en que me enamoré'. Día 16. Amazon Prime Video. Temporada 3 (última)

'9-1-1'. Día 16. Disney+. Temporada 8

'El catálogo'. Día 17. Netflix. Un viudo adicto al trabajo se las arregla como puede con sus hijos siguiendo los consejos virtuales de su difunta esposa.

'El caso de Ruth Ellis'. Día 22. Filmin. Ambientada en el Londres de los años 50, esta miniserie explora el ascenso de Ruth Ellis (Lucy Boynton) como joven gerente de club nocturno y su posterior caída al involucrarse en una relación abusiva con el piloto de carreras David Blakely. Tras asesinar a Blakely, Ruth es juzgada y condenada a muerte.

'Acapulco'. Día 23. Apple TV+. Temporada 4 (última)

'Kiff'. Día 23. Disney+. Temporada 2. Animación.

'Washington black'. Día 23. Disney+. La travesía de George Washington 'Wash' Black, un niño de 11 años nacido en una plantación de azúcar en Barbados en el siglo XIX y dotado de una mente científica extraordinaria.

'The secret she keeps'. Día 24. AMC+. Temporada 2

'El juego de la pirámide'. Día 29. Movistar Plus+. Seong Su-ji es una nueva alumna del instituto femenino Baekyeon. La joven descubre que existe un sistema de clasificación que elige a los marginados de la clase mediante votación secreta.

'Corazón de cristal'. Día 31. Netflix. Una universitaria aspirante a batería entra en un nuevo grupo después de que la expulsen de su banda.

'Leanne'. Día 31. Netflix. La vida de una mujer da un giro inesperado cuando su marido, con el que lleva 33 años casada, la abandona por otra.

'Marcada'. Día 31. Netflix. Para salvar a su hija, una conductora de furgones blindados accede a participar desde dentro en un atraco.

