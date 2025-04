Jacob Elordi llega a Movistar + con una epopeya bélica sobre la II Guerra Mundial

Entre las novedades que llegarán a Movistar Plus+ en mayo, una de las más esperadas es la miniserie ‘El camino estrecho’, que se podrá ver completa (tiene cinco episodios) el próximo 28 de mayo. Y uno de los principales tirones de la serie es el nombre de su protagonista: el actor australiano, conocido por participar en éxitos como ‘Euphoria’, Jacob Elordi.

La sinopsis de la miniserie que muestran en Movistar Plus + es la siguiente: año 1943, II Guerra Mundial, frente del Pacífico. Dorrigo Evans, oficial médico australiano, es capturado por los japoneses como prisionero de guerra y obligado a trabajar en la construcción del ferrocarril entre Tailandia y Birmania. Pasa los días intentando conservar la vida atormentado por el recuerdo de su aventura con la mujer de su tío.

Es una adaptación, agregan, de 'El camino estrecho al norte profundo', del australiano Robert Flanagan, premio Booker 2014, que basó su novela en las experiencias de su padre. Presentada en la última Berlinale, la miniserie es una mezcla de drama bélico y romance, una historia hermosa y desgarradora sobre la fortaleza del espíritu humano.

Con guion de Shaun Grant ('Nitram', 'Mindhunter'), dirige Justin Kurzel ('Nitram', 'Macbeth'), que supo desde el principio que Jacob Elordi era el actor indicado para el papel. "Se necesitó una especial dedicación y concentración de todos los actores elegidos para interpretar a soldados, ya que experimentaron una dramática pérdida de peso para interpretar a estos prisioneros de guerra".

Con Jacob Elordi ('Euphoria', 'Saltburn'), Odessa Young ('The Staircase', 'Nación salvaje'), Olivia deJonge ('Elvis', 'La visita'), Simon Baker ('The Mentalist') y Ciarán Hinds ('Belfast', 'The Terror'), entre otros. Entre las críticas que ha recibido, esto dice la de The Guardian: "La epopeya bélica de Jacob Elordi es grande, audaz y profundamente placentera (...) Justin Kurzel maneja el material con seguridad y brío narrativo".

‘Venom: el último baile’

Otro gran estreno (que llegará el 30 de mayo) es el de ‘Venom: el último baile’. En Movistar Plus+ explican que Tom Hardy da vida por tercera vez al periodista venido a menos Eddie Brock (y a su simbionte) en esta entrega final del spin off de ‘Spider-Man’ con los personajes más conocidos del Hombre Araña.

Creado a principios de la década de 1980 por David Michelinie y Todd McFarlane para Marvel Comics, Venom es un extraterrestre semilíquido tan violento como bocazas que solo puede sobrevivir unido a un anfitrión. El problema es que, tal y como están las cosas, su simbiosis con Eddie Brock puede ser el fin de todo y de todos.