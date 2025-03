La segunda temporada de 'The last of us' calienta motores con un nuevo trailer antes de su estreno en Max.

Max ha lanzado el tráiler de la esperada segunda temporada de 'The Last of Us'. En este adelanto, una intensa secuencia de imágenes acompañada del eslogan "cada decisión tiene un precio" muestra a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) cinco años después de los eventos de la primera temporada. Enfrentándose a un conflicto que los separa, se adentran en un mundo post-apocalíptico aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

Con explosiones, acción, algo de romance y una gran cantidad de infectados, los dos minutos del tráiler son un emocionante vistazo para los seguidores de la serie. A partir del 14 de abril, los fans podrán disfrutar de nuevos episodios cada semana, continuando con esta adaptación del exitoso videojuego desarrollado por Naughty Dog para las consolas PlayStation.

Además de Joel y Ellie, los nuevos episodios contarán con el regreso de personajes como Tommy (Gabriel Luna) y María (Rutina Wesley). En esta temporada, se sumarán nuevos rostros, como Abby (Kaitlyn Dever), la principal enemiga de Joel, así como Dina (Isabela Merced), Jesse (Young Mazino), Mel (Ariela Barer), Nora (Tati Gabrielle), Owen (Spencer Lord), Manny (Danny Ramirez) e Isaac (Jeffrey Wright).

Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la serie, siguen al frente de la producción como guionistas y productores ejecutivos. La primera temporada de 'The Last of Us' fue uno de los mayores éxitos de 2023, recibiendo elogios y generando un sinfín de conversaciones entre los fanáticos.