Maxi Iglesias se despide de Valeria: "Era necesario caer mal"

El viaje llega a su fin. "Valeria", la serie de Netflix, acaba de estrenar su cuarta y última temporada y Maxi Iglesias, que da vida a Víctor, se ha querido despedir a través de las redes sociales de un proyecto que le ha marcado a nivel profesional y personal: "Valeria de mi corazón, todo lo que hemos pasado y me llevo aprendido".

El actor explica en su post cómo llegó a "Valeria": "Era ya 2019. Yo me iba a grabar a Argentina una serie. Pero antes de eso me llamó el productor de Valeria. Ya habían grabado la primera temporada, pero Netflix necesitaba otro enfoque. Tenían que volver a grabar. Y hacerlo rápido. Hacer casting de nuevo para Víctor e incorporarse a la grabación a la semana siguiente".

Rechazado

Pero un año antes, en 2018, Maxi Iglesias había sido rechazado para el papel por el equipo de casting. Detalla que se había ofrecido para el papel porque muchas de sus seguidoras le escribieron al Instagram para decirle que era una buena opción. "Ruth me llamó de vuelta y me dijo que no. Que no me querían. Buscaban otro perfil. A ser posible un actor de fuera de España. Las directoras de casting que empezaron el proyecto, no quisieron que fuera yo entonces. Netflix, creo que tampoco", asegura el actor.

Y no era la primera vez, porque hace ya años le dijeron que en España no trabajaría "con ese físico". Mensaje que animó a Iglesias a ponerse las pilas y a trabajar en otros países como México, Colombia, Perú, Argentina o Estados Unidos.

Al final, fue un sí

A pesar de todo, Maxi quería seguir interpretando a Víctor: "Creía que había que contar esa historia. Me leí el primer libro en día y medio antes del casting. ¿Entrar de opción B? ¿Grabar todo antes de irme a Argentina? ¿Cobrar menos de lo que cobraba entonces? Sí".

Ahora, después de varios años de trabajo, el actor confirma que sólo puede dar las gracias a todos los que han confiado en él. "A los que no, que siguen sin hacerlo y seguirán, gracias también. No lo sabéis, pero me hacéis querer ser mejor", ha añadido.

Era necesario caer mal

"Cada temporada me ha gustado más", ha puntualizado el actor, que no siempre se ha identificado con su personaje: "En la tercera lo pasé mal porque Víctor me parecía un patán, sin poder justificar su ambigüedad sentimental por pocas escenas y ritmo en montaje. Al final soy un hombre, en una serie de/por/para mujeres. Era necesario caer mal, para llegar a esa cuarta temporada fiel a los libros. Y ya está aquí".

También tiene un mensaje para su compañera en la pantalla, Diana Gómez, que interpreta a Valeria: "Amor y admiración absoluta por mi compañera de batallas. Diana. Su entrega y esfuerzo por hacer una Valeria lo más completa posible".

Diana Gómez

La actriz que da vida a Valeria también se despedía en sus redes sociales de la serie que la ha catapultado a la fama.

"Hace seis años, alrededor de la semana de San Valentín, me encontraba haciendo castings para la próxima serie de Netflix llamada Valeria. Sí, hace exactamente seis años. Un círculo perfecto que se cierra hoy con el estreno de la cuarta y última temporada. Hoy nos soltamos la mano y empezamos a andar por separado. Me siento feliz y orgullosa de haber dado vida a este personaje, de haber llegado al final de la historia, de haber crecido juntas", escribía la actriz.

Entre los agradecimientos de Diana, un mensaje para las tres amigas de Valeria en la serie y también para Maxi Iglesias: "Estoy agradecida de haber compartido este viaje con tres mujeres talentosas, que me han hecho mejor, que me han acompañado en los buenos y malos momentos. Teresa, Silma y Paula os quiero mucho. Nos tenemos para siempre. Gracias Maxi por tu generosidad desde el primer día, Valeria nunca habría sido lo mismo sin tu Víctor, sin tu cariño, respeto y ternura. Qué maravilloso ha sido jugar juntos".