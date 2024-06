Adam Jezierski atraviesa un dulce momento vital y profesional. Tras su gran salto a la fama hace 16 años con 'Física o química' en Antena 3 (que ya se encuentra grabando su vuelta con una nueva generación de alumnos), el actor no ha parado de encadenar proyectos profesionales en todos estos años. El último ha sido 'Los Farad', que se ha convertido un gran éxito en Amazon Prime Video, y que sumará a nuevos trabajos que ya prepara de cara a la próxima temporada.

A pesar de su agitada agenda, el intérprete es consciente de lo importante que es dedicar tiempo a su vida personal y por este motivo ha aceptado la invitación de Desalia para desconectar y disfrutar del gran evento musical de Ron Barceló celebrado este año en Maspalomas (Gran Canaria), en compañía amigos y compañeros de profesión.

En un momento de descanso, nos habla del éxito que supuso para él la mítica serie de Antena 3 que le lanzó al estrellato: "Siento mucha alegría y felicidad porque hacer algo que la gente vea tanto y que guste tanto es muy difícil. Es maravilloso saber que hay gente que te tiene cariño por cosas que les hiciste sentir al interpretar un personaje".

A pesar del bombazo que supuso, Adam nunca perdió la perspectiva: "Nunca me he separado de mi realidad y de mis amigos de toda la vida. De hecho, a Desalia fui con mi mejor amigo de tercero de primaria. Por suerte, siempre he tenido muy buena toma de tierra y mi trabajo nunca ha cruzado esa línea de ser algo más que eso. El ser actor no lo engloba todo, no me llevo el oficio a casa”.

"Se tiende a creer que tu éxito vital esta ligado al profesional y eso es una mierda, no es verdad. Ese camino solo lleva a la desolación y a la frustración", nos cuenta el intérprete de Gorka en 'Física o química'.

Sin embargo, vivió aquel éxito con plena conciencia y sin despegar los pies del suelo, algo que hoy ve más complicado para las nuevas generaciones de actores conocidos: "El éxito ha cambiado, porque hace 16 años no teníamos redes sociales.Antes no te llevabas toda es vorágine a casa, donde volvías a ser una persona normal. A día de hoy, tienes la calle y las redes. Los chicos que empiezan ahora y triunfan son estrellas 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, lo cual es mucho mas difícil de gestionar".

Aunque Adam Jezierski nunca me he dedicado a otra cosa que no sea a actuar, reconoce que Antea de comenzar su camino tuvo otras inquietudes que podrían haberle hecho triunfar de manera radicalmente distinta a como finalmente lo hizo: "Lo primero que descubrí es que me llamaba la comunicación, cuando tenia 12 años. Y luego la interpretación, ya con 15 o 16. Nunca he tenido un parón de más de un año, algo más que razonable en mi oficio. Pero al principio tenía un Plan B que era el periodismo deportivo. Me bajaba partidos sin sonido y los comentaba. Mi referente era Manolo Lama. Y además también me gustaba cantar y llegué a planear presentarme a 'Operación triunfo'. Concretamente a la segunda edición que se emitió en Telecinco. Pero surgió la oportunidad de empezar a trabajar como actor y hasta hoy", asegura.