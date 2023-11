Es uno de los dos Miguel Bosé en 'Bosé', el 'biopic' que estrenó en España en marzo la plataforma SkyShowtime y que emite a partir del lunes, 6, en abierto, Telecinco. El joven, el de la etapa más divertida en la que desplegaba su innata seducción para convertirse en una estrella entre las adolescentes. Iván Sánchez se encarga de dar vida al adulto. A José Pastor (Málaga, 1996) le hemos visto en series como en 'La otra mirada', en 'Acacias 38' y en 'Valeria', así como en las películas 'Cerdita' y 'Al óleo'. Pero este es su primer papel protagonista y el que le ha servido para demostrar --porque también canta y baile-- el actor completísimo que es.

Uno piensa, ¿quién podría hacer de Bosé que no fueran ustedes? ¿Les llamaron por su gran parecido o pasaron por un 'casting'?

Fue un proceso de 'casting' relativamente normal. Nos llega la convocatoria para la audición y nos dicen que nos preparemos una entrevista de Miguel Bosé. No nos mandan el texto escrito, sino que nos dicen: "Escoged la franja que vosotros queráis y la tenéis que recrear. Y mandad una coreografía". Pero yo también mandé una canción. Eso no nos lo pedían, pero como yo había estudiado interpretación musical, pensé: mira, yo dejaré esto por aquí por si os inspira. Y ya lo próximo fue presencial. Nos conocimos Iván y yo y ya estábamos dentro en poco tiempo.

Y cuando les dijeron que sí, les entrarían todos los nervios del mundo. Porque Bosé es un personaje real, muy conocido y exigente. ¿Cómo afrontó esa dificultad?

A ver, al principio a mí me provocaba mucha tensión el hecho en sí de interpretar a un personaje tan representativo y tan fijo en el imaginario de la gente. Me imponía un poco. Pero un vez comienza el rodaje, simplemente queda el disfrute. No había presión, estábamos muy bien acompañados todo el tiempo, los directores eran fantásticos, el equipo de dirección y producción era increíble... Simplemente nos hemos dedicado a disfrutar un poco.

¿Ha participado Bosé en el rodaje, supervisando o dando ideas?

No ha estado presente cuando hemos trabajado sobre el guion y con los directores. Esto se decidió por parte de dirección y producción, para que fuésemos más libres creando nuestros personajes y para no sentirnos influidos por lo que él pudiese decir. Porque imagina que dice algo y yo me obsesiono con eso. Por lo que consideraron que era mejor así. Y yo lo conocí personalmente después.

No obstante, al artista le conocerían bien. Quién no conoce a Bosé. Cuando usted nació, él ya llevaba más de 20 años actuando.

No lo tenía muy controlado. Yo, sin saber por qué ni cuándo, me sabía algo de 'Amante y bandido' y algo de 'Morena mía', pero poco más. La primera vez que tengo conciencia de Miguel Bosé es en un programa en el que él hacía de jurado que se llamaba 'El número uno', que de ahí salió Roko. Es que yo lo veía siempre. Me encantaba. Y ahí ya me fijé en él, porque me parecía muy curiosa su forma de expresarse. Es que es una persona que siempre sabe cómo decir las cosas y qué decir. Ahí me atrapó un poco su forma de expresarse.

Con esta serie descubriremos al hombre que hay tras el artista. Le ha tocado hacer la mejor parte, la de la juventud, la menos oscura.

A mí me sorprendió mucho. Yo disfruté mucho leyendo 'El hijo del Capitán Trueno', sus memorias, y me sorprendió su entorno familiar. Hay un capítulo entero que lo dedica a Picasso, que me pareció muy inspirador y necesario para entender a este Miguel Bosé que me tocaba a mí interpretar. También hay capítulos en los que habla de relaciones que tiene con diferentes personas y eso me ayuda a entender mucho la soltura o lo genuino que tiene en el modo de relacionarse y la forma de amar a otras personas. Esto me pareció fundamental y me ayudó muchísimo. Hay un capítulo fantástico en el que se abre bastante y hubo algo ahí por lo que le comprendí.

Le comprendió y se lo tragó, directamente. Porque en la serie vemos en usted a Bosé. El físico, cómo habla, cómo se mueve, cómo baila… Incluso cómo canta. El propio Bosé se reconocía en usted. Pero es que incluso en la voz, porque él pensaba que era la suya. ¿A eso le ha ayudado su formación musical?

Yo llevo ya tiempo formándome en canto y danza y eso me ha facilitado bastante las cosas. Porque, claro, si me llega este proyecto y yo no sé nada absolutamente, por muchas condiciones físicas que hubiera tenido creo que no habría podido afrontarlo. Por eso siempre creo mucho en la formación del actor. Bueno, creo en la formación en general de cualquier persona, porque nunca hay que dejar de aprender, pero en caso del actor aún más. Yo creo que nunca se tiene todo, y cuanto más te expandas en lo que sabes hacer y en lo que puedas abarcar, mejor. En la serie fue analizando mucho lo que él hacía y tratando de pegarme mucho a él, sin imitar.

¿No quería imitarlo?

Bueno, sin imitar casi siempre. Porque hay veces que lo hacíamos mucho. Casi siempre las veces en las que estaba televisado. Por ejemplo, la actuación del Florida Park, que la gente recuerda. Entonces ahí, lo hablaba con la bailarina con la que trabajé, que le dije: "Yolanda, van a poner un vídeo comparando la actuación real y la actuación nuestra, con lo que tiene que ser igual". E Iván creo que hizo lo mismo con una entrevista en la tele con Mercedes Milá.

¿Cree que este papel supondrá un paso importante en su carrera?

Es la primera vez que se me da la oportunidad de hacer un personaje protagonista. Aunque caiga lo que le caiga en mis manos como actor me lo como y lo intento hacer increíblemente bien. Pero, claro, esta vez va a tener repercusión y entonces para mí es una oportunidad. Con lo que tenía que hacerlo bien, porque esto indudablemente lo va a ver más gente y es la oportunidad de que se me vea llevando un personaje con un arco como el que tiene Miguel Bosé. ¿Que qué pasará? Sinceramente, no lo sé. Ya lo que pase a par tir de aquí, eso de si saldrán más oportunidades o no, ya no depende mucho de mí. Peo lo que ha estado en mi mano, sí que lo he hecho con mucho cariño.