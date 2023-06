A Sam Heughan (Dumfries and Gallay, Escocia, 1980), la serie 'Outlander' le ha cambiado la vida, tal y como reconoce en su libro autobiográfico. Desde que consiguió el papel del aguerrido escocés del siglo XVIII Jamie Fraser que protagoniza la ficción basada en la saga de 'best-sellers' escritas por Diana Gabaldon, sus fans se han ido multiplicando por el mundo, a medida que la serie iba creciendo. Una serie que siempre se ha caracterizado por el drama, la aventura y las escenas de alta tensión con su 'partenaire' y esposa televisiva, Claire (Caitriona Balfe). Este sábado 17 de junio Movistar Plus+ estrena ya la séptima temporada, que se dividirá en dos partes: ahora se verán los ocho primeros, pero los ocho restantes no llegarán hasta 2024.

Jamie y Claire no acabaron nada bien la sexta temporada. ¿La séptima será más tranquila para ellos?

Sí, ahora estarán en un lugar más tranquilo. Pero no lo tienen nada fácil en 'Outlander', porque tenemos unos altibajos constantes, e incluso la guerra de la independencia americana.

Lleva varias temporadas como productor ejecutivo de la serie junto a su compañera Caitriona Balfe. ¿Este otro rol le permite aportar más cosas a la serie?

Sí, figurar como uno de los productores ha sido un verdadero lujo, porque podemos aportar mucho más también en materia de los guiones. Desde la primera temporada somos una gran familia e intentamos que Caitriona y yo podamos dar nuestros humildes consejos en algunos aspectos de la serie.

¿Diana Gabaldon les ha dado alguna pista de cómo acabará la historia de Jamie y Claire?

Sí, al principio de la serie, incluso antes de empezar, compartió conmigo el final. ¡Debe de estar en algún lugar de mi correo electrónico! Hace poco he hablado con ella y es fantástica, nos ha implicado mucho a mí y a Caitriona en toda su obra. Obviamente está escribiendo la nueva temporada pero sí, hemos tenido una conversación muy recientemente sobre cómo va a ser el final. ¡Pero tampoco revela todas sus cartas!

¿Veremos por fin el incendio en el que en teoría mueren sus personajes y que llevamos esperando varias temporadas?

Sí. Jaime y Claire saben que, en teoría, mueren en el incendio, aparece en el periódico y son conscientes de su fatal desenlace. Pero también hay otras muchas cosas, como la guerra de la independencia… Saben que están en el lado incorrecto en este momento con las tropas tropas británicas y constantemente se enfrentan a numerosos obstáculos en su vida.

¿Está preparado para despedirse de Jamie en algún momento, después de tantos años interpretándole?

De momento no. Sé que hemos hablado muchas veces de cómo iba a finalizar, pero cuando suceda será un momento difícil dar ese paso al frente. No solo voy a echar de menos al personaje, sino toda la rutina que teníamos, toda esa familia que hemos creado. Pero no pasa nada, nos queda mucho carrete.

Han anunciado un 'spin-off' de 'Outlander' protagonizado por los padres de Jamie. ¿Estará involucrado de alguna forma?

Sí, creo que voy a hacer todos los personajes (ríe). No sé mucho de esa precuela, me encantaría saber más. ¡Quién sabe, a lo mejor hacen algo y me hacen parecer más joven!

¿Qué es lo más difícil de hacer de Jamie? ¿Hacer de abuelo, teniendo usted 42 años? ¿El maquillaje de los latigazos en la espalda, que tardan dos horas y 20 minutos en aplicarle? ¿Las tan comentadas escenas subidas de tono con Claire?

El tema de la edad es complicado ahora que él es más mayor. Pero también hay escenas con un gran dramatismo, con un halo de oscuridad. Aunque me lo he pasado pipa rodando esas escenas que requieren algo más, porque eso es lo que quiere un actor.

Hizo siete audiciones para 'Juego de tronos' pero no le cogieron. ¿Lo ve ahora como una bendición porque esos rechazos le permitieron hacer después de Jamie?

Sí, todo pasa por algún motivo. Estuve muchas veces en el 'casting' y soy un fan total de 'Juego de tronos'. Con el 'spin-off' también me lo he pasado fenomenal. Pero mira, a lo mejor si hubiera entrado ahí no hubiera sido Jamie Fraser. A mí este personaje me ha cambiado la vida y me siento muy afortunado. ¡Así que qué bien que no me eligieran para 'Juego de tronos'!

En 'Outlander' llevamos dos temporadas sin viajes en el tiempo. ¿En la séptima veremos alguno? ¿Y Jamie podrá viajar alguna vez?

Según Diana Gabaldon, Jamie no tiene esa genética que le permita hacer viajes en el tiempo pero por supuesto que le encantaría. Y yo tampoco digo nunca que no. Pero sí que hay personajes que van a volver.

¿Se ha leído todos los libros de 'Outlander'?

No todos porque Diana sigue escribiendo, así que nos queda mucho por leer. Intento leerme algo en cuanto vamos a empezar a rodar porque nos da muchas ideas. Pero ahora hemos cambiado porque utilizamos numerosas narrativas, muchos libros, no uno solo, sino que vamos dando saltos. Pero realmente al final hay un regalito para los lectores.

En 'Men in kilts', el recorrido por Escocia que hace con Graham McTavish descubriendo su gastronomía y su cultura, su compañero se ríe de las muchas veces que se tiene que quitar la camiseta en 'Outlander'…

Yo creo que está celoso perdido. Es un superamigo y un compañero de viaje impresionante, pero también un gruñón (ríe). La segunda temporada de 'Men in kilts', que se estrenará el próximo año, la rodamos en Nueva Zelanda. Ha sido un viaje gastronómico, paisajístico, hemos visto la cultura, el influjo de los maoríes...

Ha lanzado un whisky con el nombre con el que llama cariñosamente a su mujer en la serie, Sassenach, con el que ha ganado premios. ¿Cómo se le ocurrió meterse en ese negocio?

Me encanta el whisky. Viajando me di cuenta de que cuando pedía un whisky escocés me recordaba a casa. Bastantes destilerías me dijeron si quería crear mi propia marca y ahí fue cuando creamos Sassenach. Ha sido una aventura sin precedentes. Hemos hecho una colaboración con tequila y ahora vamos a hacer con una ginebra escocesa.

¿Y eso de que a veces en 'Men in kilts' desayunen whisky es una fanfarronería?

Puede que haya pasado alguna vez, pero sí que hemos bebido mucho whisky.

Su personaje en 'Outlander' suelta de vez en cuando alguna palabra en gaélico. ¿Usted lo habla?

No. Es dificilísimo. Todavía se sigue hablando en Escocia, sobre todo en el norte y en las islas. La persona que me lleva toda la parte de vestimenta lo habla como lengua materna, pero es que hay muchísimos dialectos. Muchas montañas escocesas tienen nombres gaélicos y me gustan mucho porque revelan mucho sobre esa cordillera, porque es un idioma muy descriptivo.

Usted es escocés, ¿pero ha descubierto aspectos de la historia de su tierra en la serie que desconocía?

Sí, la versión romántica de Escocia es que los 'highlanders' combatían con los malvados ingleses, pero yo creo que es mucho más complicado que todo eso. Muchos escoceses estaban del lado de los británicos y gran parte de los clanes luchaban unos contra otros, o se habían aliado con los británicos en función del partido que hubieran tomado. Además, cuando ves la lucha entre el ejército británico y los 'highlanders' es como una batalla entre una generación antigua y un ejército moderno. Los británicos aportaron nuevas tecnologías, todo el arsenal armamentístico y cambiaron por completo el panorama de Escocia con la construcción de carreteras, fortalezas… Colonizaron Escocia pero fue un cambio en la historia, como ahora estamos viendo en la serie con la revolución y la creación de la América moderna. Es interesante que al final aprendamos más de la historia.