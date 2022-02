Atresmedia está a punto de incluir una nueva serie al catálogo de Atresplayer Premium: 'La edad de la ira', adaptación de la novela homónima de Nando López, se estrena el próximo 27 de febrero en la plataforma, y por ello la cadena ha presentado a los medios hoy esta nueva serie protagonizada por el influencer de éxito Manu Ríos ('Élite').

'La edad de la ira' se compone de 4 episodios de 50 minutos de duración. La serie arranca con el brutal asesinato de un hombre, presuntamente, a manos de su hijo Marcos (Ríos), un adolescente sin problemas aparentes. El incidente cae como un jarro de agua fría en el día a día de un instituto en donde alumnos y profesores se preguntan qué ha fallado para un chico popular, casi perfecto, haya acabado cometiendo semejante crimen.

"No es una serie de jóvenes y ya está. Queremos profundizar en ellos", ha expresado Montse García en la rueda de prensa a la que ha asistido YOTELE. Desde la cadena insisten en esa visión realista de la adolescencia: "Vamos a ver cosas duras que conectan con esta realidad". En la misma línea se ha mostrado Javier Pons, de Mediapro: "Creo que 'La edad de la ira' es un viaje muy realista a la adolescencia sin estereotipos".

"Es un libro que mucha gente ha hecho suyo porque se escribió desde la verdad", ha expresado el autor del libro, que también ha acudido al encuentro. López recuerda que el libro "está escrito de experiencia de violencia reales" y señala: "La serie se estrena en un momento más necesario porque las violencia está repuntando".

"Me llevó muchas cosas. Además del equipo, me llevo un aprendizaje para recordar estas situaciones que siguen ocurriendo a día de hoy", ha comentado Manu Ríos, al que acompañaban hoy Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez y Carlos Alcaide, los otros protagonistas de la serie. Más allá de la serie, el actor ha reflexionado sobre su salto a la fama, que se ha visto acrecentado tras su aparición en la serie de Netflix: "Intento vivir el fenómeno fan lo más normal posible y no obsesionarme con nada. Igual es una etapa y en unos años desaparecen. Obviamente, se agradece el apoyo".