Tom Hiddleston volverá a meterse en la piel del Dios del Engaño y hermanastro de Thor en la segunda temporada de 'Loki'. Según señala una nueva información, los nuevos episodios de la serie de Disney + comenzarán a rodarse en verano.

Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de Marvel Studios, la revista 'Backstage', especializada en informaciones sobre novedades en los casting de producciones en curso, apunta a que el rodaje de la nueva tanda de capítulos tendrá lugar durante el verano en los legendarios Pinewood Studios de Reino Unido.

Si bien se desconocen los detalles de la trama o la fecha prevista de estreno, el medio también señala que el proceso para la elección del reparto está nuevamente dirigido por Sarah Finn y Krista Husar, con Jacqueline Gallagher, Gregory Korn y Lory Shaye, quienes ya han trabajado anteriormente en varios proyectos de 'La Casa de las Ideas'.

La primera temporada de la ficción protagonizada por Tom Hiddleston fue muy aclamada por los fans, quienes creían que con el sexto capítulo la ficción llegaría a su fin al culminar su, en principio, única temporada. Sin embargo, como los seguidores marvelitas recordarán, tras los títulos de crédito de dicho episodio, se pudo ver el expediente del villano protagonista sobre el que se estampaba un sello que decía "Loki volverá en la temporada 2" confirmando así la segunda temporada.

Una segunda temporada que tendrá que resolver muchas incógnitas, entre ellas las consecuencias de las decisiones tomadas por Sylvie al matar 'Al que permanece', lo que podría haber generado que otra de sus variantes --una mucho más peligrosa, según avisó el propio personaje interpretado por Jonathan Majors-- haya tomado el control de la Agenda de Variación Temporal.

Ese personaje, que aspira a dominar todas las líneas temporales del multiverso, no es otro que Kang el Conquistador, el villano ya confirmado para 'Ant-Man ay la Avispa: Quantumania', que llegará a los cines en julio de 2023. Antes, y después de la nueva toma de contacto con las realidades paralelas que supuso 'Spider-Man: No Way Home', el caos multiversal será explorado en profundidad en Doctor Strange en el multiverso de la locura, que tiene previsto su estreno en mayo.