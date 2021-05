Los admiradores de Nicole Kidman podrán ver en España a través de Amazon Prime Video la nueva serie de la protagonista de 'Big Little Lies', una producción basada en otra novela de la escritora Liane Moriarty, titulada 'Nine Perfect Strangers', para la que aún no hay fecha de estreno.

La serie de ocho episodios, basada en el best-seller de The New York Times de la autora australiana del mismo título, está producida por los equipos responsables de 'Big Little Lies' y 'The Undoing', ambas protagonizadas por Kidman, y estará disponible en exclusiva para los miembros Prime en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Latinoamérica, entre otros territorios.

Ambientada en un exclusivo centro de salud y bienestar que promete recuperación y transformación espiritual a sus clientes, 'Nine Perfect Strangers' sigue a nueve estresados urbanitas que intentan emprender el camino hacia una forma de vida mejor.

La directora del complejo, Masha (Kidman), los vigila durante los diez días de retiro con la misión de revitalizar sus mentes y cuerpos agotados; lo que el grupo desconoce son los métodos que ella utiliza para lograr sus fines.

Rodada en Australia, dirigida y producida por Jonathan Levine, la serie reúne a Nicole Kidman y Melissa McCarthy, en su primer proyecto juntas.

La actriz australiana ha declarado sobre el proyecto que está "muy orgullosa" de lo conseguido, ya que la serie se ha rodado íntegramente en Australia en plena pandemia de la covid-19.

"Colaborar con Melissa McCarthy, y trabajar de nuevo con David Kelley, Liane Moriarty y mis compañeros productores (...) y ahora el acuerdo de distribución global con mi estudio, Amazon. Las estrellas se han alineado y estoy encantada", ha dicho Kidman, también productora ejecutiva de la serie.

Por su parte, Jennifer Salke, responsable de Amazon Studios, ha destacado del equipo ejecutivo el "historial de producción de historias de primera clase, complejas y adictivas, con mujeres fuertes al frente".

El reparto, además, cuenta con otros importantes referentes artísticos, como Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten o Samara Weaving.

'Nine Perfect Strangers' es una producción ejecutiva de Blossom Films, de Kidman, y de Made Up Stories, de Bruna Papandrea y David Kelley, el equipo detrás de los éxitos internacionales de 'Big Little Lies' (ganadora de 8 premios Emmy y 4 Globos de Oro), y de la nominada al Globo de Oro, 'The Undoing'.

Para Papandrea, "la narrativa de Liane Moriarty es tan atractiva como sorprendente, y estamos encantados de dar vida a estos eclécticos desconocidos de 'Nine Perfect Strangers'".

Dirigida y producida por Jonathan Levine y distribuida por Endeavor Content, estará disponible para los clientes de Prime Video a nivel mundial en una fecha aún por concretar.