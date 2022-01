Esta noche, a partir de las 22:45 horas, La 1 de TVE emite ‘La noche de los cazadores’. Espacio de preguntas y respuestas presentado por Ion Aramendi en el que varios concursantes anónimos se enfrentan, de manera individual, a los rostros más icónicos que han participado en los mejores concursos de televisión de España.

En la ronda inicial, los participantes deben sumar la máxima cantidad de dinero a su bote personal respondiendo correctamente preguntas que tienen múltiples opciones de respuesta. En la ronda final, el concursante decide contra cuántos cazadores va a retarse a la vez. Cuantos más elija, mayor va a ser el premio económico al que puede optar pero, al mismo tiempo, mayor va a ser la dificultad.

Telecinco

Telecinco emite el último ‘Debate de las tentaciones’ a partir de las 22:00 horas. ¿Cuál es la situación actual de las parejas del reality? ¿Siguen juntos o han tomado nuevas decisiones? ¿Quedan asuntos pendientes que desconocen? Estos interrogantes, entre otros, encontrarán respuesta en este debate doble conducido por Sandra Barneda. El espacio contará con la presencia en plató de las cinco parejas y varias de las tentaciones que marcaron su día a día en República Dominicana, primero, y posteriormente en nuestro país. Tampoco faltarán a la cita los colaboradores que han analizado el reality durante esta cuarta edición, como es el caso de Nagore Robles, Suso Álvarez, Kiko Matamoros, Terelu Campos y Arantxa Coca, entre otros.

Antena 3

Antena 3 seguirá apostando por ‘Inocentes’ a partir de las 22:45 horas. Aunque Safiye se alegra de reunirse con Naci, también se cuestiona la gravedad de su enfermedad. Gülben se enfrenta a una situación que debe ser superada por Esat, que fue atacada. Han está en vilo, pues teme que Naci haya dicho la verdad a Safiye. Sin embargo, le espera un peligro mayor, incluso del que teme. El miedo a que ella y Neriman vivan en ciudades diferentes por culpa de la universidad hará que Egeo dé un paso repentino.

Cuatro

Cuatro recibe a Omar Montes en ‘Planeta Calleja’ a las 22:45 horas. El cantante viajará de Pan Bendito hasta Laponia para vivir una aventura memorable. Compartiremos con ellos momentos divertidos, conoceremos nuevas culturas y también conoceremos más sobre Omar.

LaSexta

LaSexta opta por el cine con 'Pacific Rim' a partir de las 22:30 horas. Cuando legiones de monstruosas criaturas, denominadas Kaiju, comienzan a salir del mar, se inicia una guerra que acabará con millones de vidas y que consumirá los recursos de la humanidad durante interminables años. Para combatir a los Kaiju gigantes diseñan un tipo especial de arma: enormes robots, llamados Jaegers, que son controlados simultáneamente por dos pilotos cuyas mentes están bloqueadas en un puente neural. Pero incluso los Jaegers proporcionan poca defensa ante los incansables Kaiju. A punto de la derrota, las fuerzas que defienden a la humanidad no tienen otra elección que recurrir a dos insólitos héroes: un ex piloto acabado y un aprendiz que todavía no se ha puesto a prueba. Ambos se unen para traer a un legendario pero al parecer obsoleto Jaeger del pasado. Juntos, son la última esperanza de la humanidad frente al Apocalipsis que se avecina.