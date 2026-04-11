Lejos de 'Yellowstone'

Cerca de un año y medio después de que el rancho Yellowstone cerrara la persiana, su legado sigue más vivo que nunca en SkyShowtime. Las secuelas y precuelas que expanden su universo siguen creciendo, mientras que su creador, Taylor Sheridan, va encadenando un proyecto tras otro, de manera que siempre tiene una nueva serie en el candelero. La mala noticia es que su contrato con Paramount acaba en 2028 y hasta hace poco era una incógnita qué iba a hacer la plataforma sin su principal arquitecto. Hasta que la noticia de la fusión con Warner puso patas arriba todo el panorama televisivo. Ahora cualquier cosa es posible. En el tiempo que falta para que finalice ese contrato, y con la vista puesta en su marcha a Universal, parece que habrá margen para ir cerrando todas las series que tiene en marcha en Paramount. Aunque si lograron frenar la fusión con Netflix, ¿quién sabe?

Parece que fue ayer cuando despedíamos 'Yellowstone', pero dos de sus secuelas se han estrenado de manera casi simultánea. Y en nada llegará la tercera. De las dos primeras, la que más podría ajustarse al término de secuela es 'Marshals: Una historia de Yellowstone', ya que nos cuenta qué fue del hijo menor de la familia Dutton, Kayce. El exmarine se enrola en un cuerpo policial que intenta mantener el orden en la reserva. En esta nueva serie vemos a algunos personajes que ya conocíamos, sobre todo de la tribu india. Sin embargo, que nadie se lleve a engaño, porque esto es más un NCIS Montana que un nuevo episodio de la saga familiar Dutton.

Tenemos un procedimental policiaco en toda regla, donde la presencia de Luke Grimes y de otros actores de 'Yellowstone' es una excusa para atraer a los viejos fans. Con el pretexto argumental de un grupo extremista que está atacando a la reserva india, Kayce se enrola en un cuerpo especial de agentes que investiga la escalada de violencia. A partir de ahí, la serie adopta el esquema del caso de la semana, donde en cada episodio los protagonistas deben desbaratar alguna conspiración. Sheridan se ha limitado aquí a ejercer de productor y se nota. Ni siquiera está escrita por él. Aunque abundan las escenas de acción, a veces resultan demasiado atropelladas, perdiendo ese aroma de western crepuscular que hizo grande a la producción original.

En la esfera totalmente opuesta se sitúa el otro de los spin-offs: 'The Madison', una serie en la que el prolífico showrunner sí que se ha implicado y con la que ha querido hacer un proyecto muy personal. El título se refiere al río que atraviesa el estado y al que Robert Redford homenajeó en 'El río de la vida'. Esto ya nos indica hasta qué punto la nueva serie está muy alejada de lo que fue 'Yellowstone', pero en este caso para bien. Mientras aquella era sucia y violenta, 'The Madison' busca esa belleza pictórica y melancólica que tenía la obra de Redford. De hecho, el primer episodio se convierte en un homenaje al actor y cineasta, fallecido el pasado otoño.

Los protagonistas no son los Dutton, sino una familia que cambia su residencia de Nueva York a Montana. La serie juega con el contraste entre los urbanitas y la vida rural: la falta de cobertura, los baños en una estrecha caseta de madera con un agujero en el suelo o el paso de la comida procesada a los alimentos cultivados por uno mismo. En la Gran Manzana te puede atracar alguien en mitad de una concurrida avenida; mientras que en la montaña está el riesgo de ser atacado por un oso o un enjambre de avispas. La serie entierra esas viejas camisetas de 'I love New York' para convertirse en una carta de amor a Montana. Al principio, la gran mayoría de los miembros de la familia recién llegada no entienden qué tornillo se le ha perdido a su madre para mudarse a un lugar así, pero todo apunta a que ese rechazo inicial acabará transformándose en apego.

La serie incorpora momentos de humor sutil, casi al estilo Cowboys de ciudad, la comedia que en 1991 protagonizaron Billy Crystal y Jack Palance. Los momentos divertidos de 'The Madison' equilibran el drama y humanizan a los personajes. No hay que olvidar que es una tragedia familiar la que provoca esta súbita mudanza. De alguna manera, este nuevo hogar es su forma de afrontar el duelo. Kurt Russell interpreta al marido del personaje de Michelle Pfeiffer. No es la primera vez que ambos coinciden en pantalla, ya que protagonizaron junto a Mel Gibson Conexión Tequila, un thriller policiaco que, curiosamente, se sitúa en las antípodas del tono que ahora manejan.

El contraste entre 'Marshals' y 'The Madison' no solo marca dos formas de continuar una historia, sino dos maneras de entender qué es hoy 'Yellowstone'. Porque quizá la clave esté ahí: en que Yellowstone ha dejado de ser una serie para convertirse en otra cosa. En un género en sí mismo, que puede adoptar formas muy distintas: policiaco, drama íntimo, comedia, relato de época o western clásico, pero mantiene un ADN reconocible: el peso de la familia, la relación con la tierra y la sensación constante de que los personajes están luchando contra algo más grande que ellos mismos.

'The Madison' ya está renovada para una segunda temporada incluso antes de su estreno, y su rodaje está muy avanzado. En el caso de 'Marshals', su éxito de audiencia indica que no tardaremos en verla renovada. Pero no serán las únicas expansiones del universo 'Yellowstone'. Para el próximo mes de mayo llegará un nuevo título que probablemente releve a los otros dos cuando finalicen su primera temporada. Para muchos fans se tratará de la verdadera secuela, ya que estará protagonizada por dos de sus personajes más queridos: Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser), que tratarán de iniciar una nueva vida en The Dutton Ranch. Aunque, aviso para navegantes, aquí Sheridan también se limita a producir.

La lista de títulos no acaba aquí. Seguimos sin fecha para otra de las precuelas de la saga: '1944'. Este nuevo título supondrá el salto temporal desde 1923 y en él se contará cómo se vivieron en el rancho los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Brandon Sklenar podría repetir en el papel de Spencer Dutton, aunque el reparto aún no está confirmado. No hay que olvidar que en otras series se ha contado con grandes nombres de la gran pantalla como Kevin Costner, Sam Elliott o Harrison Ford. En su día se llegó a anunciar que Matthew McConaughey se incorporaría a la saga, aunque su destino sigue siendo incierto.

El último título en cartera es '6666', del que apenas se sabe nada, salvo que podría centrarse en la vida en un rancho dedicado a la cría de caballos de élite. El universo 'Yellowstone' continúa en expansión y lo único que podría ponerle fin, al menos por ahora, sería el final del contrato de Sheridan con Paramount.