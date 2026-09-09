En 'Todo es mentira'
El contundente zasca de Risto Mejide contra la entrevista de Jesús Cintora a Pedro Sánchez en TVE: "No sé cómo ha sobrevivido"
El presentador de 'Todo es mentira' destapó con ironía la "durísima" charla en TVE, sacando a relucir la estadística de las preguntas y un vídeo resumen compuesto únicamente por cuatro palabras clave
Kevin Rodríguez
Risto Mejide aprovechó hoy el altavoz de 'Todo es mentira' en Cuatro para cargar con dureza e ironía contra la entrevista que Jesús Cintora y Esther Palomera realizaron esta mañana a Pedro Sánchez en el magacín 'Mañaneros' de TVE.
Con gesto irónico, el presentador calificó el encuentro de "duríiiiisma" y lanzó un dardo directo al presidente del Gobierno: "No sé cómo ha sobrevivido a esa entrevista, lo digo en serio". La réplica continuó en el plató de la mano de Laila Jiménez, quien puso datos sobre la mesa para desgranar la intervención: la charla se prolongó exactamente durante 56 minutos y constó de 29 preguntas. En la misma línea, uno de los cómicos colaboradores remató la broma haciendo un simil humorístico con las sesiones de masajes, apuntando que estas duran una hora pero resultan más breves.
El momento álgido llegó cuando Risto dio paso a un montaje en vídeo que resumía el contenido de la conversación institucional. Las imágenes se limitaban a encadenar de forma consecutiva las únicas palabras que, a juicio del programa, vertebraron la charla: "derecha, ultraderecha, ultraderechista y ultraderechización".
"Es el mejor resumen que he visto nunca de una entrevista", sentenció entre risas el presentador antes de rubricar su crítica con un último reproche sobre el tono de la conversación en la televisión pública: "Que a cada pregunta, que no eran especialmente duras, pero que siempre acabaran en la ultraderecha... la ultraderecha no lo puede explicar todo".
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Fuente: El Periódico
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