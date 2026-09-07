Carlos Sobera asume "la joya de la corona" de Telecinco con 'Rueda la letra', el nuevo concurso con 'El Rosco': "Christian Gálvez me escribió un mensaje, pero no he hablado con Roberto Leal"

YOTELE se ha desplazado hasta los estudios de Mediaset España en Villaviciosa de Odón (Madrid) para conocer desde dentro 'Rueda la letra', la nueva apuesta de Telecinco para sus tardes. Carlos Sobera encabezará desde el lunes 7 de septiembre, a las 19:00 horas, un concurso diario que recupera una de las pruebas más reconocibles de la televisión y la integra en un formato completamente nuevo, construido alrededor del entretenimiento, los famosos y la competición.

El programa se estrenará con dos participantes que conocen bien la presión televisiva: Fran González y Lilit Manukyan, históricos concursantes de 'Pasapalabra'. Junto a ellos estarán los primeros cuatro invitados famosos: Samantha Vallejo-Nágera, Miguel Ángel Muñoz, Iván Sánchez y Laura Sánchez. El bote arrancará en 200.000 euros, aunque el ganador de cada entrega tendrá asegurados 1.200 euros si ninguno de los dos consigue completar 'La Rueda'.

Sobera ha explicado durante el encuentro con los medios cómo Mediaset le ofreció ponerse al frente del formato durante una comida con Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos del grupo. “Yo había quedado para comer con Jaime por otro tipo de asuntos y entonces, antes de que llegara el primer plato, me soltó la bomba y ya no pudimos comer. Ya se acabó la comida”, ha recordado. El presentador no oculta la responsabilidad que supone asumir una franja y una prueba con tanta historia: “Esto es la joya de la corona y para Mediaset es un programa muy importante por muchas razones”.

El mensaje de Christian Gálvez

El conductor vasco también ha desvelado que recibió el apoyo de Christian Gálvez, uno de los presentadores que durante más tiempo estuvo vinculado a la prueba final. “Me dijo que mucha mierda y que felicidades y que le deseaba mucha suerte con el formato”, ha contado Sobera, desvelando también que "no he hablado con Roberto Leal, pero porque nunca lo hago". Aunque admite que “aquí hay un peso histórico”, asegura afrontar el encargo sin miedo: “No me achanto con esas cosas. Me gustan las responsabilidades”.

Las inevitables comparaciones con 'Pasapalabra' tampoco inquietan al comunicador. “Las comparaciones, a mí me parece que son salsa de la vida”, ha defendido, antes de añadir que “no hay que sentirse ni preocupado ni nunca ofendido”. 'Rueda la letra' se emitirá una hora antes que el concurso de Roberto Leal y, por tanto, no se producirá un enfrentamiento directo entre ambos formatos. “Igual así el público tiene la oportunidad de quedarse con los dos y poder hacer comparaciones”, ha señalado.

Sobera tampoco habría rechazado medirse frontalmente con el formato de Antena 3: “A mí competir directamente contra 'Pasapalabra' en Atresmedia me hubiera parecido igual de bien que estar una hora antes, a las siete de la tarde, con 'Rueda la letra'”. Para el presentador, cualquier estreno queda expuesto a la competencia: “La tele es así. Con alguien tienes que competir siempre”.

Uno de sus mayores desafíos ha sido adaptarse a la velocidad que exige la prueba definitiva. “Aquí, simple y llanamente, es hablar más rápido, justo en lo que es 'La Rueda'”, ha reconocido. Sobera confía, sin embargo, en una de sus principales herramientas profesionales: “Siempre he tenido muy buena dicción. Todo el mundo me entiende cuando hablo”. Su valoración tras las primeras grabaciones es contundente: “'La Rueda' con estos monstruos, a los que he podido ver en directo, es tensa hasta límites insospechados y es adictiva”.

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El estreno también reorganiza la presencia del comunicador en Telecinco. 'El precio justo' trasladará sus nuevas entregas al fin de semana para evitar que Sobera conduzca simultáneamente tres espacios diarios. “Yo siempre supe que no iba a tener tres programas al mismo tiempo en Telecinco”, ha aclarado. Ahora, su prioridad pasa por conseguir que el espectador acepte la propuesta desde su primera emisión: “Mi objetivo es que la primera impresión de la gente que lo vea diga: ‘Está bien’. Ese es el principio de una gran construcción”.