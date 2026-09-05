Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones en Jesús Nazareno de Zamora: dos candidaturasVuelta al cole en Zamora: alumnado en el curso 2026-2027Jornadas de Magia de ZamoraFestival Internacional de Folclore en Zamora
instagramlinkedin

Terelu Campos se disculpa con Anabel Pantoja por la cobertura de 'Sálvame' en la muerte de su padre: "Siento vergüenza"

La colaboradora llegó a admitir que ese momento fue uno de los peores en su vida profesional, ya que tuvo que ser el rostro visible aquella tarde

'De viernes'

'De viernes' / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

El plató de '¡De viernes!' fue anoche escenario de un emotivo y tenso reencuentro entre Terelu Campos y Anabel Pantoja. La presentadora aprovechó la entrevista para pedir disculpas de forma pública por el trato informativo que el programa 'Sálvame' emitió durante el fallecimiento de Bernardo Pantoja, padre de la invitada.

Mirando fijamente a los ojos a Anabel, Terelu asumió la responsabilidad de haber puesto rostro a aquella jornada y confesó abiertamente su arrepentimiento: "Es de las cosas de las que menos satisfecha me siento, tengo hasta un sentimiento de vergüenza". Aunque matizó que ella no decidía los contenidos, reconoció que el formato cruzó líneas rojas con una falta de empatía inaceptable en un momento tan trágico.

Por su parte, Anabel Pantoja escuchó las explicaciones y agradeció el paso al frente, pero dejó claro que la herida sigue abierta. "En ese momento tan delicado podíais haber parado", lamentó la influencer, sentenciando que, aunque no es una persona rencorosa, le resulta imposible olvidar los límites inhumanos que se traspasaron aquel día.

Noticias relacionadas

El encuentro televisivo dejó patente que, a pesar de los años transcurridos y de las disculpas sinceras de la presentadora, las consecuencias de aquella cobertura siguen marcando la relación entre ambas. Mientras Terelu busca dejar atrás uno de los episodios más amargos de su trayectoria televisiva, Anabel continúa procesando el dolor de un día en el que, según sus propias palabras, el periodismo sensacionalista superó cualquier límite ético comprensible.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueve meses de cárcel por desvío de fondos de un club de cazadores de la comarca de Benavente
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo juego de cubiertos de acero inoxidable más barato del mercado: alta calidad
  3. El pueblo más bonito de Castilla y León está a tan solo una hora y media de Zamora y su paisaje es totalmente diferente: 'Cuando paseas por sus calles, entiendes el por qué
  4. Un trabajador interino de Zamora recibirá 10.000 euros de la Junta por 'abuso de la temporalidad': la sentencia se envía a la Inspección de Trabajo
  5. Una treintena de propuestas integran las Fiestas de Septiembre de Zamora, que se alargan hasta octubre
  6. Apenas se veía, era todo selva': la ardua tarea para reconvertir en una ruta de senderismo los bancales abandonados de un pueblo de Zamora
  7. Un incendio en Pereruela moviliza hasta catorce medios esta madrugada: el fuego sigue activo
  8. Paga 65 euros de tasa de basura y denuncia que en su pueblo de Zamora es “imposible reciclar correctamente”

La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años

La búsqueda de Nena: una zamorana pide ayuda para encontrar a una antigua compañera de colegio de hace más de 50 años

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Zamora se moviliza por la residencia de los Tres Árboles: "La verdad"

Zamora se moviliza por la residencia de los Tres Árboles: "La verdad"

Día del Comercio de San Torcuato con homenaje a establecimientos emblemáticos de la calle

Día del Comercio de San Torcuato con homenaje a establecimientos emblemáticos de la calle

Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta

Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta

Da varias vueltas de campana y resulta herido tras chocar contra un corzo en Puebla de Sanabria

Da varias vueltas de campana y resulta herido tras chocar contra un corzo en Puebla de Sanabria

Ritmo puro de Senegal por las calles de Zamora en el Festival Internacional de Folklore

Multas con 200 euros por llevar al perro en el coche: la Guardia Civil intensifica los controles en la operación retorno

Multas con 200 euros por llevar al perro en el coche: la Guardia Civil intensifica los controles en la operación retorno
Tracking Pixel Contents