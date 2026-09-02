Preocupación por él
La tajante decisión de Bigote Arrocet si recibe el peor diagnóstico de salud: "No me voy a someter a ningún tratamiento así"
El humorista espera los resultados de las pruebas realizadas tras detectar los médicos una mancha y un bulto en uno de sus riñones.
Carlos Merenciano
Bigote Arrocet atraviesa un momento de incertidumbre después de que varias pruebas médicas hayan detectado una mancha y un bulto en uno de sus riñones. El humorista todavía desconoce el alcance de este hallazgo y permanece a la espera de los resultados que permitan establecer un diagnóstico.
El programa 'El verano se mueve' adelantó la conversación mantenida por el cómico con la revista 'Semana'. Aunque todavía no existe una confirmación sobre la naturaleza del bulto, Arrocet se muestra preparado para cualquier desenlace: "Asumo que estoy en la recta final de mi vida".
La expareja de María Teresa Campos también ha establecido los límites que marcarían su decisión si las pruebas revelan una enfermedad grave. Arrocet rechazaría un procedimiento especialmente duro o que le obligara a depender permanentemente de una máquina: "No me voy a someter a ningún tratamiento así".
Una experiencia que le marcó
Su postura está condicionada por lo que vivió junto a su segunda esposa, que padeció cáncer. El humorista recuerda aquella etapa como un año y medio de enorme sufrimiento y asegura que esa experiencia le hizo tomar conciencia de cómo desea afrontar una posible enfermedad.
Arrocet también ha realizado balance de su vida tras perder, según afirma, a la mayoría de sus familiares y amigos. El cómico considera que ha tenido una existencia plena, no quiere depender de otras personas ni convertirse en una carga y sostiene que, si finalmente recibe malas noticias, se irá "tranquilo y feliz".
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- González Tejada releva a Pulido al frente de la Guardia Civil de Zamora
- El teniente Coronel de la Guardia Civil: 'Me voy llorando de Zamora y con tres hijos que se sienten zamoranos
- El Ayuntamiento de Zamora no secundará las concentraciones en apoyo a Ceuta
- Tres heridos en un accidente de tráfico en Toro
- Así será Monte la Reina: el Ejército muestra el futuro cuartel de Toro por dentro
- El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
- Denuncia ciudadana en esta calle de Zamora por el soporte metálico que ha causado daños físicos y materiales a los vecinos
- Una pareja de Zamora deja atado el futuro de su mascota en el testamento: 7.000 euros anuales para sus cuidados