Nueva película
Pablo Motos recluta a Mariano Rajoy, Marc Márquez, Zendaya y Tom Holland para el regreso de 'El Hormiguero'
El expresidente, el piloto y los actores participarán en la tradicional película con la que el programa inaugurará su nueva etapa.
Carlos Merenciano
Pablo Motos prepara un regreso multitudinario a Antena 3. Mariano Rajoy, Marc Márquez, Josema Yuste, Zendaya y Tom Holland figuran entre los rostros que aparecerán en la película especial con la que 'El Hormiguero' dará el pistoletazo de salida a su temporada 21.
La pieza audiovisual se ha convertido en una tradición del formato y cada año reúne a distintas celebridades alrededor de una trama creada para presentar el nuevo curso. Su participación en esta producción no implica, por ahora, que vayan a sentarse como invitados durante la primera semana de emisiones.
El programa también ha lanzado otra promoción protagonizada por José Sacristán. Con una estética inspirada en las películas de espionaje, el actor encomienda a Motos la misión de localizar un laboratorio y recuperar el antídoto contra el denominado “virus del cuñadísimo”.
Nuevo duelo con Broncano
'El Hormiguero' regresará el próximo lunes 7 de septiembre, a las 21:45 horas, y mantendrá sus emisiones de lunes a jueves. Su reaparición coincidirá con la vuelta de 'La Revuelta' a La 1, reactivando desde la primera noche la batalla de audiencias entre Pablo Motos y David Broncano.
Antena 3 todavía no ha anunciado la lista completa de invitados ni las novedades que incorporará el espacio. De momento, la cadena ha centrado su campaña en la película de apertura y en la misión contra el “cuñadísimo”, reservándose sus principales bazas para los días previos al estreno.
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Fuente: El Periódico
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