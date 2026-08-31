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Salida abrupta

Javier Ruiz, despedido de la SER de manera fulminante e inesperada tras su aterrizaje en La Séptima

La emisora prescinde del veterano periodista y pone fin a 'Hora 25 de los Negocios' sin permitirle despedirse de sus oyentes

Javier Ruiz

Javier Ruiz / EFE

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Carlos Merenciano

Madrid

La Cadena SER ha decidido despedir a Javier Ruiz de manera inmediata, poniendo fin a una relación profesional iniciada hace más de tres décadas. La noticia, adelantada por El Plural y verificada por YOTELE, ha causado sorpresa y malestar entre los trabajadores de la emisora, que no esperaban la salida de una de sus principales voces económicas.

La decisión supone también la desaparición de 'Hora 25 de los Negocios', el espacio con el que Ruiz explicaba diariamente la actualidad financiera. El periodista ni siquiera podrá despedirse de su audiencia, pese a que la propia web de la SER todavía lo identifica como responsable del programa y conserva su última emisión del pasado 23 de julio.

El despido llega pocas semanas después de que Ruiz abandonara 'Mañaneros 360' para incorporarse como director editorial de La Séptima, la nueva cadena de TDT que comenzará sus emisiones el 5 de noviembre. Su responsabilidad en el canal era compatible con el trabajo radiofónico, por lo que su continuidad no parecía estar en duda. La SER no ha comunicado públicamente los motivos de la ruptura.

Más de tres décadas en la SER

Ruiz comenzó su trayectoria en la emisora en 1995 dentro del equipo de 'Hoy por Hoy' con Iñaki Gabilondo. Posteriormente fue corresponsal en Nueva York, jefe de la redacción de Informativos y presentador de 'Hora 25 de los Negocios'. Tras desarrollar parte de su carrera televisiva en Cuatro y RTVE, regresó a la radio de PRISA en 2019 como jefe de Economía.

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Su marcha se produce en plena reorganización de la SER, coincidiendo con el estreno de Aimar Bretos al frente de 'Hoy por Hoy' y de José Luis Sastre como nuevo director de 'Hora 25'. Se suma además a las recientes salidas de Àngels Barceló y Javier Aroca, así como al relevo del director de Informativos, Guillermo Rodríguez.

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Fuente: El Periódico

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