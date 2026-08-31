Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio de nivel 2 en Pozuelo de Tábara, Zamora:Nuevos precios gasolinaAccidente en Santibáñez de Tera, ZamoraEl tiempo: ola de calor en ZamoraBalonmano Zamora: Memorial Manuel Camba
instagramlinkedin

Doble proyecto

Alba Carrillo seguirá en TEN tras su fichaje por La Séptima: fecha de regreso inminente de 'El Sótano'

La presentadora estrenará este martes 1 de septiembre la segunda temporada de 'El Sótano Club', que mantendrá su horario de las 15:45 horas.

Alba Carrillo, presentadora de 'El sótano club'.

Alba Carrillo, presentadora de 'El sótano club'. / TEN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

El fichaje de Alba Carrillo por La Séptima no supondrá su despedida de TEN. La comunicadora continuará al frente de 'El Sótano Club', que regresará este martes 1 de septiembre a las 15:45 horas después de su descanso veraniego. El espacio recuperará así su emisión diaria durante las tardes del canal y también podrá seguirse a través de YouTube.

TEN ha anunciado la vuelta con una promoción en la que Carrillo se transforma en Isabel Díaz Ayuso. Vestida con traje rojo, abandona el Congreso pronunciando "¡Chao, pescao!" y pide a una conductora interpretada por Marta Riesco que la lleve "al ático". Sin embargo, el trayecto termina devolviéndola al sótano que da nombre al programa.

La renovación ya había sido confirmada en junio por Rafael Herrera, director de TEN, que justificó la continuidad por la repercusión del formato en prensa y redes sociales. Su primera temporada se estrenó el pasado 13 de abril y alcanzó su máximo con un 0,9% de cuota y 69.000 espectadores, aunque posteriormente se movió habitualmente entre el 0,4% y el 0,5%.

Dos cadenas diferentes

Carrillo compaginará esta labor con 'Fuera de control', el nuevo programa que presentará junto a Marta Márquez en La Séptima. El formato será una de las primeras apuestas del canal impulsado por José Miguel Contreras, cuyo lanzamiento en la TDT está previsto para el próximo 5 de noviembre.

Noticias relacionadas

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente su horario, las primeras informaciones sitúan 'Fuera de control' en las tardes del fin de semana. Esa ubicación permitiría a Alba mantener su presencia diaria en TEN y asumir simultáneamente uno de los principales espacios de entretenimiento de la nueva cadena.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de carretera de Castilla y León donde comer como en un buffet: 'Sales rodando
  2. Sergio toma las riendas de El Molino para devolver la vida a un rincón de Sanabria: “La hostelería es un arte, desde pequeño quise ser camarero”
  3. Malestar en Tábara y Sayago por la recogida de residuos: 'Se está consiguiendo que los vecinos no reciclen en condiciones
  4. Eugenio Blanco, concejal de Vox en Benavente, pide a Manuel Fuentes, de Zamora Decide, “educación y respeto” ante sus declaraciones en las que ponía en duda su “nivel”
  5. Enlace nupcial de Gabi y Álex
  6. Abandonada lejos del domicilio conyugal: El marido de una víctima de maltrato la deja en la calle y sin su hijo
  7. El párroco de Fuentesaúco aprovecharía retiros del campamento 'Como Enanos' para realizar tocamientos a chicos
  8. Use y Tororo ganan al alimón el concurso de cortes

El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubre

El adiós de un puente con 75 años de historia: las obras de derribo del viaducto en Granja Florencia concluirán a inicios de octubre

Villaferrueña despide sus fiestas con América de Vigo, una banda que lleva 50 años haciendo rock

Villaferrueña despide sus fiestas con América de Vigo, una banda que lleva 50 años haciendo rock

El derribo del puente de Granja Florencia en la ZA-P-2102 en imágenes

El derribo del puente de Granja Florencia en la ZA-P-2102 en imágenes

Carmiña, abuela cocinera: “Para que la tortilla quede cuajada y no seca, remueve la mezcla desde los bordes hacia el centro”

Carmiña, abuela cocinera: “Para que la tortilla quede cuajada y no seca, remueve la mezcla desde los bordes hacia el centro”

Dos linces ibéricos de Andalucía llegarán este otoño a Toledo: así será su nuevo hogar de 1.560 metros cuadrados

Dos linces ibéricos de Andalucía llegarán este otoño a Toledo: así será su nuevo hogar de 1.560 metros cuadrados

La prevención de incendios, una asignatura pendiente en 61 ayuntamientos de Zamora

La prevención de incendios, una asignatura pendiente en 61 ayuntamientos de Zamora

Una empresa zamorana de videojuegos despliega todo su talento en Alemania

Una empresa zamorana de videojuegos despliega todo su talento en Alemania

Zamora celebra la primera fiesta del comercio de San Torcuato y homenajeará a sus históricos establecimientos

Zamora celebra la primera fiesta del comercio de San Torcuato y homenajeará a sus históricos establecimientos
Tracking Pixel Contents