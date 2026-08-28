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Nueva temporada

Susanna Griso ficha al sobrino del alcalde Almeida como tertuliano de 'Espejo público'

Rafael Martínez-Almeida se incorpora a 'La mesa de los jóvenes' dentro de la renovada apuesta política del matinal de Antena 3.

Susanna Griso y Rafael Martínez-Almeida

Susanna Griso y Rafael Martínez-Almeida / Atresmedia/Instagram

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Carlos Merenciano

Madrid

Susanna Griso amplía el equipo de 'Espejo público' con un apellido estrechamente ligado a la política. Rafael Martínez-Almeida, sobrino del alcalde de Madrid, se incorpora como tertuliano al programa de Antena 3 durante la temporada que comienza el próximo lunes 31 de agosto.

El joven participará en 'La mesa de los jóvenes', donde compartirá debate con José Rubio, Javier Domínguez, Jon Echeverría, Hugo Pérez y Gonzalo de Grado. Martínez-Almeida ha ganado visibilidad en X comentando asuntos políticos y sociales desde posiciones conservadoras. En su perfil se presenta como estudiante de Derecho en la Universidad de Valladolid y acumula varios miles de seguidores.

Más política en las mañanas

El fichaje forma parte del refuerzo del análisis político que prepara 'Espejo público'. Susanna Griso regresará el lunes desde Ceuta, donde abordará la crisis migratoria y entrevistará a ciudadanos, migrantes y al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

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A la mesa política se suman también Marta Gómez Montero, Eva Baroja, Jorge Freire y el juez Jesús Villegas. Además, Albert Rivera estrenará 'Ciudadano Rivera', Rafa Latorre sustituirá a Carlos Alsina como voz de Onda Cero en el programa y Gonzalo Bans explicará cuestiones de actualidad en 'La pizarra de Gonzalo'. Miquel Valls y Gema López seguirán al frente del segundo tramo, de 11:00 a 13:30, al que se incorporan Juan Luis Cano y Beatriz de Vicente.

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Fuente: El Periódico

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