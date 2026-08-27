Belén Esteban rompe su silencio y una psicóloga analiza sus frases una por una

Una frase puede servir para apagar un incendio o para avivarlo. Belén Esteban eligió el humor, la calma y varios límites muy claros cuando reapareció ante los medios después de las palabras de Julia Janeiro, que la había definido como "meme televisivo" y "sombra de Jesulín de Ubrique". La colaboradora aseguró que no quería entrar en una guerra, aunque sí pidió que también se contara su versión de la historia.

En SEMANA, la psicóloga y autora Lara Ferreiro analiza sus declaraciones y encuentra en ellas una combinación de calma, ironía, límites y los 27 años a los que hizo referencia la propia colaboradora.

"Me encanta ser un meme televisivo"

Una de las respuestas que más llamó la atención fue precisamente la aceptación de la etiqueta con la que Julia Janeiro se había referido a ella. "Me encanta ser un meme televisivo", dijo Belén Esteban.

Según explica Lara Ferreiro en SEMANA, al aceptar esa definición y utilizarla a su favor, la colaboradora evita discutir sobre ella. La psicóloga también destaca que, al reírse de la etiqueta, resulta más difícil utilizarla para avergonzarla.

Belén Esteban también insistió en que estaba "muy tranquila" y aseguró que Julia Janeiro le parecía "super graciosa", aunque añadió: "Juventud, divino tesoro". Para la experta, estas frases permiten reducir la hostilidad sin responder con un insulto directo.

Pero uno de los límites más claros llegó con otra declaración: "No voy a tener una guerra con Julia". La colaboradora dejó claro que no quería participar en una sucesión de ataques y respuestas.

Los 27 años y la historia que Belén quiere contar

Entre todas sus palabras, hubo una cifra que concentró buena parte de su discurso: "Llevamos 27 años esperando". Lara Ferreiro señala en SEMANA que, con esa frase, Belén Esteban condensa una experiencia marcada, según el análisis, por maternidad, exposición, acusaciones, silencios y versiones enfrentadas.

También recurrió al humor con una comparación con 'Jumanji' y los dados para referirse a una historia que, en sus palabras, vuelve a aparecer. La psicóloga destaca que esa imagen permite expresar cansancio mediante una frase fácil de recordar.

Otro de los momentos analizados fue su reacción ante las afirmaciones relacionadas con la relación de Jesulín de Ubrique con su hija. "Que hubieran ido a la Guardia Civil", respondió Belén Esteban, en una de las frases en las que, según Lara Ferreiro, aparece el dolor relacionado con su identidad como madre.

La psicóloga también analiza el papel de Miguel, marido de Belén Esteban, después de que ella asegurara haberle prometido que no hablaría más. Y, en el último de los puntos, sitúa a su hija como una de las fronteras centrales de su discurso.

En su análisis para SEMANA, Lara Ferreiro concluye que Belén Esteban no renuncia a que se conozca su versión del pasado, pero deja claro que no quiere convertir su respuesta en una guerra con Julia Janeiro.