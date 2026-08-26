'La isla de las tentaciones 11' muestra a sus impresionantes solteras: de una “Shakira” mallorquina a una “tigresa dominicana”

'La isla de las tentaciones 11' ya ha presentado a su grupo de solteras. Neus, Sara, Nieves, Miriam, Deva, Andrea y Carolina viajarán a República Dominicana como tentadoras de la nueva edición, tal y como se ha visto en el primer programa de 'Rumbo a La isla de las tentaciones', ya disponible en Mediaset Infinity.

Las siete llegan con perfiles muy distintos, pero con un mismo objetivo: encontrar el amor o, al menos, poner a prueba a los chicos que entrarán en la experiencia junto a sus parejas. En sus vídeos de presentación han explicado de dónde son, qué edad tienen, a qué se dedican y cuáles son sus armas para seducir.

Neus (28 años, Palma de Mallorca)

Neus, soltera de 'La isla de las tentaciones 11' / Telecinco

Neus se presenta como una mallorquina con carácter y mucha seguridad. “Como buena marinera”, asegura que no tiene “solo un amante en cada puerto”, sino “uno detrás de otro”. Su frase de entrada deja clara su actitud en la villa: “Donde pongo el ojo, pongo la bala”.

La soltera se define como simpática, intensa, leal y real, y presume de entregarse por completo cuando alguien le gusta. Además, reconoce que suelen compararla con Shakira: “Cada vez que entro en un sitio es como una aparición divina, todos los chicos dicen: ‘¡Guau, Shakira!’”.

Sara (31 años, Madrid)

Sara, soltera de 'La isla de las tentaciones 11' / Telecinco

Sara, modelo madrileña, llega con ganas de encontrar a alguien que no se lo ponga fácil. “Soy un libro abierto, no me hace falta hablar porque con la mirada lo digo todo”, afirma en su presentación.

Se define como divertida, pasional y una mujer que “arrasa por donde pasa”. No tiene un prototipo cerrado de chico, ya que prefiere fijarse en la energía que le transmiten las personas. Su estrategia para ligar pasa por mostrarse natural y apoyarse en su sonrisa.

Nieves (26 años, Valencia)

Nieves, soltera de 'La isla de las tentaciones 11' / Telecinco

Nieves es estudiante de enfermería y llega desde Valencia. Dice que tiene dos versiones: una responsable y otra más divertida y juguetona. Lleva cuatro años soltera y asegura que liga bastante, aunque no tanto en discotecas como “en los hospitales”.

Su prototipo es muy concreto: “Alto, moreno, ojos castaños y si puede ser con tatuajes, de esos que dices: ‘Me van a llevar a terapia’, pues ideal”. Nieves tiene claro que quiere enamorarse en el programa: “Con lo intensa que soy en las relaciones, voy a encontrar el amor”.

Miriam (23 años, Murcia)

Miriam, soltera de 'La isla de las tentaciones 11' / Telecinco

Miriam es murciana y oposita para convertirse en Guardia Civil. Se define como una chica “muy caprichosa” que consigue todo lo que se propone, también en el terreno sentimental.

Su frase más llamativa no deja lugar a dudas sobre su confianza: “Mi tasa de éxito con los hombres es de un 98% y el otro 2% es gay”. Practica patinaje artístico, aunque advierte que en la intimidad es “todo lo contrario”: “En la cama soy un terremoto”. En la isla busca “a un hombre de los pies a la cabeza”.

Deva (24 años, Asturias)

Deva, soltera de 'La isla de las tentaciones 11' / Telecinco

Deva llega desde Asturias y trabaja como camarera en una discoteca. Asegura que, cuando un chico le gusta mucho, puede acercarse, aunque reconoce que normalmente ocurre al revés.

Su mayor arma de seducción es la mirada. “Como suelo siempre llevar lentillas, los ojos y la sonrisa ayudan bastante”, explica. Su prototipo es un chico moreno, tatuado y aficionado al gimnasio. También cree que podría enamorarse en la experiencia porque se considera muy intensa en el amor.

Andrea (23 años, Madrid)

Andrea, soltera de 'La isla de las tentaciones 11' / Telecinco

Andrea estudia marketing digital y tiene claro que disfruta del mundo nocturno. “Me encanta socializar y ligar, me gusta gustar”, afirma en su carta de presentación.

No tiene un prototipo de chico, aunque sí una táctica: hacer preguntas personales para conocer mejor a quien le interesa. Además, reconoce que ha sido la tercera persona en algunas relaciones: “He sido el cuerno de alguna que otra relación porque siempre me gusta ser la elegida”. También admite que a ella le han sido infiel.

Carolina (28 años, Madrid)

Carolina, soltera de 'La isla de las tentaciones 11' / Telecinco

Carolina vive en Madrid, es dominicana y trabaja como estilista de peluquería. Asegura que suelen compararla con Alicia Keys y se describe como una mujer “muy sexy, muy atractiva y muy inteligente”.

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La tentadora se define como “una tigresa dominicana” y no duda en presumir de su poder de seducción: “Para mí ligar es como el comer: todos los días”. Su arma principal es la mirada, que según ella “hipnotiza” a los chicos. En 'La isla de las tentaciones 11' quiere encontrar su “amor español” en República Dominicana.