Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cinco deportistas de Dragones Caja Rural, bajo seguimiento por la Española para las citas de playa¿Qué está pasando en Carrascal (Zamora)? Los motivos por los que los vecinos exigen ayuda urgenteUn pueblo de la Alta Sanabria alza la voz contra la mala calidad del teléfono e Internet: "Gente que quería teletrabajar se tiene que marchar"La Junta apunta a la "mano del hombre" como causa del incendio forestal de HermisendeZamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios
instagramlinkedin

Temporada 11

'La isla de las tentaciones' muestra su casting y descubre a Montoya como su as bajo la manga

Mediaset arranca la promoción definitiva de la nueva entrega del 'reality' en Mediaset Infinity, donde el célebre concursante de la octava edición ejerce como asesor improvisado para los nuevos aspirantes.

Montoya en 'La isla de las tentaciones'

Montoya en 'La isla de las tentaciones' / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

La cuenta atrás para el regreso de 'La isla de las tentaciones' entra en su fase decisiva. Tras lanzar los primeros avances promocionales en televisión, Mediaset España ha dado un paso estratégico en su plataforma de streaming, Mediaset Infinity , con el estreno de la primera parte de los procesos de selección para su undécima temporada.

La gran sorpresa de este primer especial de 47 minutos ha sido la reaparición de Gonzalo Montoya. La carismática estrella de la octava edición ha vuelto al plató de las pruebas de acceso, aunque esta vez no como candidato ni como tentador, sino como consejero de los futuros participantes.

"Qué recuerdos, quillo. El mayor premio que me llevé fue el crecimiento que tuve y el amor propio que he ganado; ahora ni 'el tato' me la da", confesó el utrerano al reencontrarse con la sala de espera que él mismo pisó años atrás.

Un aviso para los nuevos tentadores

Durante su intervención con los aspirantes que buscan poner a prueba a las parejas en República Dominicana, Montoya quiso darles una lección basada en su propia experiencia personal: "Que vayáis siempre con la verdad, que al final la verdad triunfa", aconsejó solemnemente el andaluz antes de finalizar la charla.

El exfutbolista advirtió que no entiende la actitud de quienes rompen una pareja solo por estrategia: "Si rompo una pareja, porque yo sé lo que se sufre cuando te rompen, yo con esa persona me voy o lo intentaría. Tú te estás entregando".

Noticias relacionadas

Parejas consolidadas y nuevos perfiles a prueba

En este primer monográfico del casting desfilan candidatos a solteros de perfiles muy variados y relaciones sentimentales con historiales muy dispares. Entre las parejas que buscan poner a prueba su fidelidad en las villas caribeñas se encuentran desde relaciones recientes de seis meses de duración hasta compromisos de más de ocho años y medio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza absuelve al empresario acusado de defraudar 3,7 millones al Ministerio de Industria
  2. Muere un trabajador en Benavente atropellado por un camión
  3. Giro radical en la investigación de un incendio forestal en Salamanca: El motorista francés detenido e ingresado en Topas queda en libertad
  4. Operación salvamento de cientos de peces en ríos sanabreses
  5. El supuesto robo de un patinete, detonante de la multitudinaria pelea en Belver de los Montes que dejó tres heridos
  6. Notifican multas a más de 200 conductores en Zamora, la mayoría por la ORA: consulte si está en el listado y los motivos de la sanción
  7. Ocho alumnos rehabilitan el pueblo deshabitado de Otero de Sariegos a través de un Programa Mixto de Formación y Empleo
  8. Fallece Pedro Miguel Gallego, hijo del presidente del CD Benavente

El truco para guardar disfraces sin ocupar medio armario y volver a encontrarlos fácilmente

El truco para guardar disfraces sin ocupar medio armario y volver a encontrarlos fácilmente

La generosidad zamorana se demuestra a través del juego

La generosidad zamorana se demuestra a través del juego

Puebla amplía su oferta turística con la recuperación de uno de sus emblemas patrimoniales: el Fuerte de San Carlos

Puebla amplía su oferta turística con la recuperación de uno de sus emblemas patrimoniales: el Fuerte de San Carlos

El ministro israelí ultra Ben Gvir anuncia la construcción de una horca para palestinos condenados a muerte

El ministro israelí ultra Ben Gvir anuncia la construcción de una horca para palestinos condenados a muerte

Familiares, amigos y admiradores homenajean a Juan Tamariz en un velatorio laico

Familiares, amigos y admiradores homenajean a Juan Tamariz en un velatorio laico

El parque infantil de La Marina estrenará el segundo elemento de juego más alto de la ciudad

El parque infantil de La Marina estrenará el segundo elemento de juego más alto de la ciudad

El inicio del curso en el Líbano, en el aire a causa de los daños en escuelas causados por las bombas israelíes

El inicio del curso en el Líbano, en el aire a causa de los daños en escuelas causados por las bombas israelíes

Zamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios

Zamora necesita donantes de sangre con urgencia: estos son los cuatro grupos más necesarios
Tracking Pixel Contents