Sonsoles Ónega cuenta cómo nació ‘Las hijas de la criada’ y recuerda la llamada que lo cambió todo

Sonsoles Ónega afronta con emoción el inminente estreno en abierto de ‘Las hijas de la criada’, una historia que comenzó como novela y que terminó dando el salto a la pantalla. La escritora ha repasado cómo construyó la historia de los Valdés y ha reconocido que, cuando comenzó a escribirla, no imaginaba que algún día acabaría convertida en una serie.

En una entrevista concedida a la web de Antena 3, la autora ha explicado que nunca escribió pensando en una posible adaptación audiovisual. “Nunca escribes para adaptar o no empiezas una novela pensando en la adaptación audiovisual”, ha señalado.

El personaje que apareció durante la historia

Antes de comenzar la novela, Sonsoles Ónega elaboró un mapa con los personajes principales que iban a sostener la trama. Sin embargo, durante el proceso fueron apareciendo nuevos personajes secundarios con peso propio.

Uno de ellos fue Isabela, que no formaba parte del diseño inicial. “Isabela es un personaje que va creciendo en la novela y que no está en el diseño inicial”, ha explicado la escritora.

Según ha relatado, la propia narración fue llevando a incorporar a este personaje en el pazo Espíritu Santo para enriquecer las tramas de los Valdés y abrir la historia a nuevas miradas.

La llamada que abrió la puerta a la serie

Ónega también ha recordado cómo recibió la propuesta para adaptar su novela. “Las llamadas siempre son fortuitas. Suena el teléfono, lo coges y te dicen eso de: nos encanta la historia, creemos que hay una adaptación”, ha contado.

La escritora ha reconocido que nunca antes había afrontado la adaptación audiovisual de una de sus obras. Por ello, decidió confiar en el equipo y delegar buena parte del proceso creativo y de las decisiones.

Además, ha explicado que una de las partes del proceso de escritura que más ha disfrutado ha sido hacer dialogar a los personajes y acompañarlos en su evolución. Sobre el resultado de la adaptación, ha reconocido entre risas: “Últimamente estoy confesando que me ha gustado la aventura y eso es un poco maldición”.