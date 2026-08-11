La gran disyuntiva de Mediaset: Joaquín Prat, en duda en las tardes de Telecinco tras el repunte de ‘Allá tú' y la decisión de impulsar 'De lunes a viernes'

Las tardes de Telecinco volverán a experimentar cambios a partir del próximo mes de septiembre. Después de revolucionar esta franja horaria con nuevos programas este verano para intentar solventar la grave crisis de audiencia que atraviesa, la cadena de Mediaset presentará una nueva propuesta a la vuelta de las vacaciones.

Transcurrido un mes y medio desde su estreno, los directivos han detectado brotes verdes en 'De lunes a viernes' y a pesar de que todavía no ha alcanzado los dos dígitos de audiencia, sus datos se han mantenido estables y piensan que el programa tiene buenas perspectivas de futuro.

La versión diaria de 'De viernes', que lo ha apostado todo a recuperar el espíritu de 'Sálvame' (pero con límites muy bien delimitados), registra audiencias por encima de la media de su cadena y de los anteriores magacines que contenían crónica social en su horario en los últimos meses. Se considera que el tono divertido y desenfadado está siendo clave para obtener estos resultados.

Con estos argumentos, en este momento la apuesta de Mediaset es mantener el formato que ahora presentan Bea Archidona y Santi Acosta en temporada alta, compartiendo la franja vespertina con 'El diario de Jorge', que tiene garantizado su regreso en los primeros días de septiembre.

Sin embargo, la gran sorpresa está siendo 'Allá tú!'. El concurso producido por Gestmusic (Banijay Iberia) y presentado por Juanra Bonet se ha convertido en la mejor alternativa a ‘Pasapalabra' en años, llegando la semana pasada a tocar el 11% de cuota de pantalla.

Aunque con la llegada de 'Rueda la letra', el heredero de 'Pasapalabra' con El rosco como prueba estrella, se daba por hecha su cancelación, todo parece indicar que finalmente será renovado y que Telecinco apostará por dos concursos en su franja vespertina, como en su momento hizo Antena 3 como 'Atrapa un millón' y 'Ahora caigo'.

Con esta situación, la gran duda llega con Joaquín Prat. Desde Mediaset se aseguró antes del verano que el presentador había renovado su contrato de larga duración y que volvería con 'El tiempo justo’ en el mes de septiembre. Sin embargo, en este momento todo apunta a que no será así por una cuestión de espacio en la parrilla, según la información a la que ha tenido acceso YOTELE. Días atrás, Infornalia ya apuntaba a que las nuevas tardes de otoño en Telecinco podrían ir en esta dirección.

La posibilidad de encajar todas las piezas que ahora están sobre la mesa para componer las nuevas tardes se antoja prácticamente imposible, ya que apostar por cinco producciones distintas sería inviable por el excesivo coste que supondría.

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Con toda la cúpula directiva de vacaciones, parece que se esperará algunas semanas para tomar la decisión definitiva y terminar de componer la parrilla de programación de Telecinco de cara al inicio del próximo curso.

Fuente: El Periódico