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En 'Fiesta'

Surrealismo absoluto en Telecinco con Aramís Fuster enloquecida por Marisa Martín Blázquez: "¡No me grites!"

La vidente reapareció por videollamada para contar la dramática situación habitacional que está padeciendo

Aramís Fuster y Marisa Martín Blázquez, en 'Fiesta'.

Aramís Fuster y Marisa Martín Blázquez, en 'Fiesta'.

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Redacción Yotele

Madrid

Las apariciones de Aramís Fuster en televisión no dejan a nadie indiferente. Desde los años 90, cuando se hizo famosa con su consultorio, la vidente es un rostro habitual en todo tipo de programas, bien en debates, realities o espacios de entretenimiento en general.

No obstante, en los últimos años su personaje ha degenerado por completo hasta tener que recurrir a vender sus miserias, entre lágrimas y montajes y a veces con reacciones absolutamente impredecibles. 

Esto es lo que ocurrió este fin de semana en una conexión con el programa 'Fiesta' a través de videollamada, para denunciar que atraviesa una situación insostenible. Y es que en la casa en la que vive no tiene agua por un conflicto con su casero, por lo que tiene que ducharse con agua mineral y hacer sus necesidades en bolsas de basura. 

Sin embargo, en el momento más dramático de su relato se produjo una situación surrealista, al entrar Aramís Fuster en un brote repentino. No se sabe si existió un fallo de sonido en la conexión, pero en el momento en el que Marisa Martín Blázquez le estaba lanzando una pregunta en un tono absolutamente normal, la vidente exclamó. "¡No me grites!". 

La periodista, siempre en su sitio, no salía de su asombro. Pero supo reaccionar y le respondió con tranquilidad. "No te estoy gritando, te estoy hablando normal".

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Frank Blanco trató reconducir la situación y excusar a la invitada, intentando comprender su reacción por algún tipo de fallo en la comunicación. Tras dar paso a publicidad, la entrevista se retomó a la vuelta con normalidad.

Fuente: El Periódico

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