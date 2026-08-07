Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Autobuses de Zamora: nuevas frecuencias y horariosPolémica en el Museo de Semana Santa de Zamora: acabado de piedra "cutre"Los vecinos de San Martín de Castañeda (Zamora), hartos de la basuraAntecedentes del guardia civil destinado en Zamora que mató a su exmujer en AsturiasLa pretemporada del Zamora CF
instagramlinkedin

Lydia Lozano recuerda su etapa más dura en 'Sálvame': "Llegaba a casa más hecha mierda de lo que me fui"

La colaboradora de 'De lunes a viernes' repasó su trayectoria con una psicóloga y evitó cargar contra el programa que marcó su carrera en Telecinco

Lydia Lozano en 'De lunes a viernes'

Lydia Lozano en 'De lunes a viernes' / Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Lydia Lozano se convirtió este jueves 6 de agosto en protagonista de una dinámica especial en 'De lunes a viernes'. El magacín de Telecinco sometió a la periodista a una especie de repaso vital bajo el título 'El álbum de mi vida', con una psicóloga analizando algunos de los momentos más importantes de su trayectoria personal y profesional.

El ejercicio llevó a Lydia hasta sus inicios en Mediaset, con su primera intervención en 'Hablando se entiende la gente', pero el momento más delicado llegó cuando apareció 'Sálvame'. La psicóloga le recordó que en algunas ocasiones se la había visto decir en directo que no quería ir al programa, lo que llevó a la colaboradora a explicar cómo vivía determinadas tardes del formato.

Evita cargar contra 'Sálvame'

“Sabíamos que, cuando empezaba un tema, no era ni un día ni dos. Era un mes entero. Iban escarbando, sacando…”, reconoció Lozano. La periodista recordó que muchas veces abría la puerta de casa y decía: “No quiero ir al cole”, consciente de que la tarde podía ser muy complicada. “Sabía que esa tarde iba a ser muy dura, que iba a llegar a casa más hecha mierda de lo que me fui”, añadió.

Pese a ese desgaste, Lydia no quiso convertir su intervención en un ajuste de cuentas. Ya en plató, tras abandonar la sala VIP donde se desarrollaba la dinámica, dejó clara su postura sobre el programa que la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Telecinco: “Yo no pongo verde a los programas que me han dado de comer”.

Noticias relacionadas y más

La colaboradora admitió que pudo haberse marchado, pero decidió quedarse. “Aprendí mucho televisivamente y fui muy feliz”, aseguró antes de zanjar el tema con una reflexión: “Quedarse con lo chungo… creo que te hace mal”. La psicóloga destacó después la intensidad con la que Lozano vive sus emociones, incluidas las más dolorosas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dámaso, el guardia civil que asesinó a su exmujer a tiros, pidió el traslado a Zamora para estar más cerca de sus hijos, pero llevaba siete años sin verlos
  2. La AEMET pone el foco en Castilla y León: tormentas con granizo grande y rachas 'muy fuertes' este sábado
  3. Zamora Decide convoca una concentración para que se mantenga abierta la residencia de los Tres Árboles
  4. Josué Bermejo, pregonero de las Ferias y Fiestas de San Agustín: 'Me encantaría ver a toda la ciudad acompañándome en el pregón
  5. ¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?
  6. David Pulido, teniente coronel de la Comandancia de Zamora: 'Estamos destrozados, para mí es una despedida muy amarga
  7. La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle
  8. Los bares de verano salvan el mes de los autónomos en Zamora

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Pelota de tenis o calcetines limpios: no sustituyen a la depuradora ni al cloro, pero el agua de tu piscina mejorará mucho

Pelota de tenis o calcetines limpios: no sustituyen a la depuradora ni al cloro, pero el agua de tu piscina mejorará mucho

¿Tienes césped y jardín? Cómo evitar que en verano se dispare tu factura de agua por el riego

¿Tienes césped y jardín? Cómo evitar que en verano se dispare tu factura de agua por el riego

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle

Activismo apolítico por Sayago: La iniciativa que busca prevenir más incendios y paliar los daños que causó el de Fermoselle

GALERÍA | La plataforma "Sayago Renace" da sus primeros pasos tras el incendio

GALERÍA | La plataforma "Sayago Renace" da sus primeros pasos tras el incendio

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU
Tracking Pixel Contents