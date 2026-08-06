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Maica Benedicto rompe su silencio sobre Juan Faro: "Estoy ilusionada"

La joven desvela cómo se conocieron, qué impresión le causó y cómo afronta los comentarios sobre esta nueva etapa

María Lamela corta el pelo a Maica en 'Supervivientes 2026'

María Lamela corta el pelo a Maica en 'Supervivientes 2026' / Telecinco

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Ernesto Izquierdo

Maica Benedicto ha hablado por primera vez sobre su relación con Juan Faro después de que trascendiera que ambos se están conociendo. En declaraciones recogidas por Telecinco durante su intervención en De Lunes a Viernes, la joven explicó cómo comenzó el contacto entre los dos y respondió a las críticas que ha recibido.

Aunque reconoció que le costaba hablar de su vida privada, aseguró: "En el ámbito amoroso siempre he ido despacio y que surja todo de golpe... sé que soy un personaje público y no pasa nada, me siento y hablo".

Maica Benedicto explicó que todo empezó a través de las redes sociales. "Me siguió por redes sociales, me escribió y empezamos a hablar, luego coincidimos y estamos conociéndonos. Estoy ilusionada", afirmó.

También contó cuál fue la impresión que tuvo al conocerle. "Empecé a ver su forma de vida, le gusta el deporte y la meditación, puede parecer un chico muy duro, pero es buena persona", señaló.

Lo que dice sobre el pasado de Juan Faro

Durante la entrevista también habló sobre el pasado de Juan Faro, exmiembro de la Policía Nacional, culturista profesional y creador de contenido, que pasó 101 días en prisión preventiva acusado de blanqueo de capitales.

Sobre este asunto, Maica explicó: "Él no se calla nada, ha contado toda su historia. Me ha contado lo de la cárcel y yo también investigué un poco antes de conocer a nadie".

Maica Benedicto también respondió a quienes han criticado que esté conociendo a Juan Faro. "La gente siempre va a hablar, me da igual porque voy a vivir mi vida, pero me da rabia que se juzgue a una persona por cosas que le hayan pasado. La compañía que conozco de su alrededor es gente maravillosa, yo le estoy conociendo y ya valoraré yo", aseguró.

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Además, negó que crea que Juan Faro se haya acercado a ella por interés mediático. "Ha tenido muchísimas oportunidades de salir en televisión y las ha rechazado, en eso estoy tranquila", concluyó.

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