Los fans de ‘La Casa del Dragón’ podrán subir a un barco Targaryen
Los visitantes podrán acceder gratuitamente a una experiencia inmersiva inspirada en el universo de la serie
Los seguidores de La Casa del Dragón podrán adentrarse en el universo de Poniente a bordo de un barco inspirado en la Casa Targaryen. Así lo ha anunciado HBO Max, que ha presentado en el País Vasco una experiencia inmersiva coincidiendo con el regreso de la tercera temporada de la serie original de HBO.
La iniciativa recorrerá varios puertos de la costa vasca y permitirá a los visitantes conocer de cerca el navío, inspirado en uno de los momentos más destacados de la nueva entrega de la ficción.
HBO Max explica que uno de los momentos más impactantes de la tercera temporada ha sido la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval que marca un punto de inflexión en la historia. Inspirándose en ese episodio, la plataforma ha trasladado el universo de La Casa del Dragón al País Vasco mediante un barco Targaryen que recorrerá la costa como parte de esta experiencia inmersiva.
Bermeo fue la primera parada
La travesía comenzó el 5 de agosto en el puerto de Bermeo. Con motivo de la inauguración, HBO Max organizó una presentación exclusiva en la que los asistentes y los vecinos de la localidad presenciaron un espectáculo de fuego en el que se quemaron el logotipo de La Casa del Fuego y el emblema de la Casa Targaryen.
Tras su paso por Bermeo, el navío permanecerá atracado en el puerto de San Sebastián del 7 al 9 de agosto. Durante esos días, el público podrá acceder gratuitamente a la experiencia inmersiva recorriendo los diferentes espacios del barco y descubriendo el imaginario de la Casa Targaryen. La actividad estará disponible de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, excepto el 9 de agosto, cuando solo abrirá en horario de mañana.
El acceso se organizará en grupos de 25 personas y las entradas podrán conseguirse directamente en el puerto hasta completar el aforo.
Bilbao acogerá la última parada
Después, el barco llegará al Museo Marítimo de Bilbao. Abrirá sus puertas al público la tarde del 10 de agosto, entre las 17:00 y las 21:00 horas, y continuará los días 11, 12 y 13 de agosto en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Además de visitar el navío, los asistentes tendrán la oportunidad de navegar por la ría de Bilbao a bordo del barco Targaryen.
HBO Max señala que esta iniciativa forma parte de su apuesta por acercar al público los escenarios y las historias de sus producciones mediante experiencias inmersivas que permiten a los seguidores vivir el universo de sus series más allá de la pantalla.
- ¿Quién era el Guardia Civil destinado en Zamora que ha matado a su exmujer en el puesto de Llanes (Asturias)?
- Dámaso, el guardia civil que asesinó a su exmujer a tiros, pidió el traslado a Zamora para estar más cerca de sus hijos, pero llevaba siete años sin verlos
- La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle
- Detenido en Zamora acusado de secuestrar y agredir brutalmente a su pareja
- Javier Chacón: 'Estoy muy ilusionado y responsabilizado por ser el empresario de la plaza de Toro
- Detenido un joven zamorano de 21 años con cocaína, cinco tabletas de hachís y dinero
- El Ayuntamiento de Benavente denunciará a los propietarios del solar quemado en la Vía del Canal
- Una abogado zamorano embarga a Bertín Osborne por el juicio de paternidad