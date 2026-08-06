Los fans de ‘La Casa del Dragón’ podrán subir a un barco Targaryen

Los seguidores de La Casa del Dragón podrán adentrarse en el universo de Poniente a bordo de un barco inspirado en la Casa Targaryen. Así lo ha anunciado HBO Max, que ha presentado en el País Vasco una experiencia inmersiva coincidiendo con el regreso de la tercera temporada de la serie original de HBO.

La iniciativa recorrerá varios puertos de la costa vasca y permitirá a los visitantes conocer de cerca el navío, inspirado en uno de los momentos más destacados de la nueva entrega de la ficción.

HBO Max explica que uno de los momentos más impactantes de la tercera temporada ha sido la Batalla del Gaznate, un enfrentamiento naval que marca un punto de inflexión en la historia. Inspirándose en ese episodio, la plataforma ha trasladado el universo de La Casa del Dragón al País Vasco mediante un barco Targaryen que recorrerá la costa como parte de esta experiencia inmersiva.

Bermeo fue la primera parada

La travesía comenzó el 5 de agosto en el puerto de Bermeo. Con motivo de la inauguración, HBO Max organizó una presentación exclusiva en la que los asistentes y los vecinos de la localidad presenciaron un espectáculo de fuego en el que se quemaron el logotipo de La Casa del Fuego y el emblema de la Casa Targaryen.

Tras su paso por Bermeo, el navío permanecerá atracado en el puerto de San Sebastián del 7 al 9 de agosto. Durante esos días, el público podrá acceder gratuitamente a la experiencia inmersiva recorriendo los diferentes espacios del barco y descubriendo el imaginario de la Casa Targaryen. La actividad estará disponible de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, excepto el 9 de agosto, cuando solo abrirá en horario de mañana.

El acceso se organizará en grupos de 25 personas y las entradas podrán conseguirse directamente en el puerto hasta completar el aforo.

Bilbao acogerá la última parada

Después, el barco llegará al Museo Marítimo de Bilbao. Abrirá sus puertas al público la tarde del 10 de agosto, entre las 17:00 y las 21:00 horas, y continuará los días 11, 12 y 13 de agosto en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. Además de visitar el navío, los asistentes tendrán la oportunidad de navegar por la ría de Bilbao a bordo del barco Targaryen.

HBO Max señala que esta iniciativa forma parte de su apuesta por acercar al público los escenarios y las historias de sus producciones mediante experiencias inmersivas que permiten a los seguidores vivir el universo de sus series más allá de la pantalla.