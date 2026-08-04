Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente de Hierro de Zamora: obras y duraciónViolación a menores en ZamoraIncendio en la planta de residuos de Roales: actualizaciónKit de supervivencia contra incendios en ZamoraZamora CF: partido en Matapiñonera
instagramlinkedin

Yolanda Ramos presentará la nueva etapa de 'Me resbala' en TVE como relevo de Arturo Valls y Lara Álvarez con la productora de 'Masterchef'

La actriz vuelve a trabajar como presentadora, doce años después de 'Hable con ellas' en Telecinco

Yolanda Ramos, nueva presentadora de 'Me resbala ' en TVE.

Yolanda Ramos, nueva presentadora de 'Me resbala ' en TVE.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ricky García

Madrid

'Me resbala' prepara su aterrizaje en TVE de cara a la próxima temporada. El concurso en el que un grupo de cómicos famosos se someten diferentes retos y pruebas en clave de humor, tendrá una tercera vida en la cadena pública tras su paso por Antena 3 y Telecinco, con una nueva edición que estará presentada por Yolanda Ramos, según ha conocido en exclusiva Yotele. 

La actriz, uno de los rostro más conocidos de la televisión, vuelve a trabajar como presentadora tras su experiencia en 'Hable con ellas', el late night de Telecinco que lideró con Sandra Barneda, Marta Torné y Alysson Eckmann. Ahora, se pone al frente del formato producido por Shine Iberia (Banijay Iberia), que tras varias ediciones de éxito en Antena 3 con Arturo Valls, regresó en Telecinco hace tres temporadas con Lara Álvarez como rostro principal, aunque sin el mismo éxito.

Noticias relacionadas

Según la información a la que ha tenido acceso Yotele, la cadena ya ha comenzado con los primeros trabajos de preproducción del espacio, con el objetivo de comenzar las grabaciones a principios de otoño y tenerlo listo para su emisión en 2027.

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents