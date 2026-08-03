Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El incendio de Fermoselle se ceba con Mámoles y desnuda la explotación de Alfredo: "Solo he podido salvar las ovejas"Denuncian el persistente deterioro de los parkings del centro de Zamora: "Las tarifas son bastante elevadas para las condiciones en las que están"Un traje con electrodos de 6.500 euros para la pequeña Yaiza y los 100.000 pasos de un diabético que lo harán posible en ZamoraEl fraude, causa de la mayoría de las reclamaciones ante el Banco de EspañaLa Audiencia, pendiente de sortear el jurado para el caso de Alberto Vega, el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora
instagramlinkedin

Respuesta tajante

Jordi González responde a Nagore Robles tras sus críticas: “Es alguien muy chunga”

El presentador se defiende en la SER de las acusaciones sobre el ambiente de trabajo en sus platós y admite que siempre pide aire acondicionado.

Jordi González y Nagore Robles

Jordi González y Nagore Robles / TV3/Telecinco

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Jordi González ha contestado a las críticas que Nagore Robles lanzó en su día sobre un presentador al que acusó de tratar mal al equipo y de imponer temperaturas muy bajas en plató. El comunicador abordó el asunto en 'A la cara', el programa de la SER presentado por Xavier Sardà y Frank Blanco, donde repasó algunos de los momentos más incómodos de su carrera televisiva.

Nagore relató entonces que había trabajado con un presentador que “trataba súper mal a la gente”, que “se mofaba y ridiculizaba” y que obligaba a mantener el plató a una temperatura extrema porque “no podía sudar”. También aseguró que algunos colaboradores acababan con abrigo y tomando paracetamol para poder aguantar durante la emisión.

Jordi niega el maltrato

González respondió con contundencia, aunque recordó que Robles no llegó a dar su nombre: “Tampoco dice que soy yo, ¿eh? ¿Dónde damos por hecho que soy yo?”. Aun así, fue directo al valorar esas palabras: “Pues alguien muy chungo hablando mal de una persona que nunca la ha tratado mal. Y mintiendo”.

El presentador sí reconoció una parte de la historia: “Yo siempre pido el plató con aire acondicionado, siempre”. También admitió que “la gente pasa frío” en sus programas y que algunos cámaras trabajan “con anorak” por las condiciones del estudio, pero negó la versión más exagerada: “Es mentira que yo exija que esté a menos ocho grados”.

Noticias relacionadas

Jordi González también rechazó que alguien tuviera que medicarse para trabajar con él y se mostró especialmente molesto con la acusación de maltrato al equipo. “La gran mentira de todo esto es que trato mal a las personas que colaboran en el programa. Eso es mentira”, sentenció antes de deslizar que Nagore “es de las personas que hace lo que sea para estar en un plató”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desaparece en Burganes de Valverde y lo localizan horas después en el interior de una nave abandonada
  2. El consejero de Agricultura tras conocer el daños del incendio de Fermoselle: 'Tiene que verse con normalidad cortar una zarza o un árbol
  3. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  4. Los cazadores de Fermoselle auxilian a la fauna salvaje tras el incendio: 'Alimentar a los animales es ahora lo más urgente
  5. Demetrio Madrid celebra sus 90 años junto a su familia en la capital zamorana
  6. El operativo del incendio de Fermoselle se ha enfrentado a un fuego muy voraz y destructivo: 'Hay gente que se juega la vida
  7. Teresa Clavero, la joven que dejó su vida en León para emprender en Mombuey
  8. Un vecino de Moraleja del Vino, obligado a dejar su casa que podría desplomarse por filtraciones de la red de agua potable

Un espectáculo de drones, plato fuerte de la programación especial por el eclipse solar en Zamora

Un espectáculo de drones, plato fuerte de la programación especial por el eclipse solar en Zamora

El pueblo de Aliste que convierte sus calles en un museo con 20 murales al aire libre

El pueblo de Aliste que convierte sus calles en un museo con 20 murales al aire libre

Un "salvavidas" para el comercio rural de Zamora: La Junta lanza una línea de ayudas para mantener la actividad de los negocios

Un "salvavidas" para el comercio rural de Zamora: La Junta lanza una línea de ayudas para mantener la actividad de los negocios

Un ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de Zamora

Un ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de Zamora

El operativo de extinción del incendio de Fermoselle focaliza sus esfuerzos en eliminar los "puntos calientes"

El operativo de extinción del incendio de Fermoselle focaliza sus esfuerzos en eliminar los "puntos calientes"

El hermano de "Paquirri", roto al ver el deterioro de Cantora, lleno de basura y paredes desconchadas: "Estoy triste y muy molesto"

El hermano de "Paquirri", roto al ver el deterioro de Cantora, lleno de basura y paredes desconchadas: "Estoy triste y muy molesto"

El verano pone a prueba tus ojos: los expertos advierten de los errores más frecuentes y recuerdan que "unas gafas oscuras sin protección UV pueden resultar incluso más perjudiciales que no llevar gafas"

El verano pone a prueba tus ojos: los expertos advierten de los errores más frecuentes y recuerdan que "unas gafas oscuras sin protección UV pueden resultar incluso más perjudiciales que no llevar gafas"

Vox aplica las primeras medidas de su plan de desregulación: ventanilla única, prioridad nacional y fin a la cita previa

Vox aplica las primeras medidas de su plan de desregulación: ventanilla única, prioridad nacional y fin a la cita previa
Tracking Pixel Contents