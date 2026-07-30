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Ficción europea

La 1 se adentra en la segunda guerra mundial en su nueva serie de verano: sinopsis, reparto y número de episodios de 'La Storia'

RTVE suma a su parrilla una ficción basada en la novela de Elsa Morante que arrasó en su emisión en la RAI italiana.

'La Storia'

'La Storia' / RAI

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Carlos Merenciano

Madrid

La 1 ya promociona el próximo estreno de 'La Storia', una de las ficciones europeas adquiridas por RTVE para reforzar su catálogo internacional durante el verano. La serie llega precedida por su gran acogida en Italia, donde triunfó en la Rai con datos de hasta el 27% de cuota y 4,8 millones de espectadores, además de convertirse en uno de los contenidos más vistos de la historia de RaiPlay.

La producción, formada por ocho episodios de 50 minutos, adapta la conocida novela de Elsa Morante y fue reconocida con el Nastro d'Argento a la Mejor Serie Italiana del Año. Su reparto está encabezado por Jasmine TrincaAsia ArgentoLorenzo ZurzoloValerio Mastandrea y Elio Germano, junto a nombres como Vincenzo Nemolato, Giselda Volodi, Francesco Zegna o Francesca Antonelli.

Una historia marcada por la guerra

'La Storia' se sitúa en 1941 y sigue a Ida Ramundo, una viuda que es violada por un soldado alemán. Tras el dolor y la vergüenza, descubre que está embarazada y da a luz en secreto a un niño al que llamarán Useppe. A partir de ahí, la guerra irá condicionando por completo la vida de la familia.

La ficción muestra la lucha diaria de Ida por sobrevivir y proteger a su hijo en un contexto cada vez más hostil. Mientras tanto, Nino decide marcharse al frente con los fascistas, dejando a su madre ante una realidad atravesada por el miedo, la precariedad y las consecuencias del conflicto.

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Por ahora, RTVE no ha comunicado la fecha exacta de estreno ni la noche que ocupará en La 1. 'La Storia' forma parte del paquete de ficciones europeas comprado por la cadena pública, junto a títulos como 'Toda una mujer''Las mujeres libres''La directora' y 'La gran quimera'.

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Fuente: El Periódico

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