Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El incendio de los Arribes del Duero avanza hacia Fermoselle: Un barrio evacuado y el resto del pueblo confinadoIncendios en Ávila: Segunda fase de desescalada para las personas evacuadas y confianadasLa Junta valora sancionar a la promotora de una planta de biogás en Peleas de Abajo por retomar las obrasMás de 1.400 zamoranos se benefician de las ayudas de alquiler de la Junta
instagramlinkedin

Mensaje especial

Roberto Leal lanza un emotivo mensaje en 'Pasapalabra' en plena batalla por el futuro del concurso: "Nos hemos convertido en una bonita compañía"

El presentador aprovechó el Día de los Abuelos para agradecer la fidelidad de la audiencia mientras el formato vuelve a estar rodeado de ruido judicial.

Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Roberto Leal en 'Pasapalabra' / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Pasapalabra' vivió este martes un momento poco habitual. En una entrega dedicada al Día de los AbuelosRoberto Leal detuvo por unos segundos el ritmo del concurso para dirigirse a los espectadores más fieles del formato. Sus palabras no hicieron referencia al nuevo frente judicial que rodea al programa, pero llegaron en un momento especialmente sensible para una de las marcas más valiosas de Antena 3.

“Os queremos dar las gracias, entre otras cosas, porque nosotros no existiríamos sin vosotros”, comenzó diciendo el presentador. Leal quiso subrayar el papel que el concurso tiene en la rutina diaria de muchos espectadores: “Sabemos que 'Pasapalabra' es una cita cada tarde para todos aquellos que vivís acompañados, y muchos también que vivís solos. Los unos como los otros nos hemos convertido en una bonita compañía”.

Un agradecimiento con doble lectura

El sevillano cerró su mensaje con una dedicatoria a los mayores: “Felicidades y un beso muy grande de parte de todo el equipo de 'Pasapalabra' para los abuelos y abuelas de todos los países que nos ven. Para los que están y para los que estuvieron porque, de alguna forma, siempre vais a ser eternos”.

El gesto se produjo mientras el concurso vuelve a estar en el centro de la disputa entre Atresmedia y Mediaset por los derechos de explotación del formato y de su prueba más reconocible. Tras la retirada de 'El Rosco' en Antena 3 y el estreno de 'AlaZ' como nueva prueba final, el conflicto ha reabierto una batalla que ya marcó la historia reciente del programa.

Noticias relacionadas

Desde su regreso a Antena 3 en 2020, 'Pasapalabra' se ha consolidado como uno de los grandes pilares de la cadena. Por eso, el mensaje de Leal puso el foco en lo que sostiene al formato más allá de demandas, recursos y cambios de prueba: una audiencia que lo sigue acompañando cada tarde.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía pide tres años de cárcel a un empresario zamorano por defraudar tres millones al Ministerio de Industria
  2. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  3. Falso técnico de la Junta detenido en Benavente por estafas a personas mayores en sus domicilios
  4. Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
  5. ¿Reto viral o estupidez? Cinco cierres en las piscinas municipales de Zamora por defecar en el agua
  6. Ingresa en Topas el joven que cometió robos en Carbajales de Alba y alteraba la convivencia
  7. La carretera que une Cerecinos del Carrizal y Aspariegos, como nueva tras las obras de renovación ejecutadas por la Diputación
  8. Auxiliada una bebé de 10 meses tras ser atacada por el perro de la familia

La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial

La FIFA abre un procedimiento disciplinario contra Argentina por los incidentes en la final del Mundial

El fuego de Fermoselle avanza ya por varias zonas de la provincia de Zamora con virulencia y provocando una gran masa de humo

José Manuel Pilo, alcalde de Fermoselle: "Estamos reviviendo el incendio terrible de 2017"

José Manuel Pilo, alcalde de Fermoselle: "Estamos reviviendo el incendio terrible de 2017"

GALERÍA | El paisaje después de incendio en Fermoselle

GALERÍA | El paisaje después de incendio en Fermoselle

La UME activa su Quinto Batallón, que parte hacia el incendio de Fermoselle, en Zamora

La hostelería toresana celebra la primera edición de la “Rebelión de la Cebada”

La hostelería toresana celebra la primera edición de la “Rebelión de la Cebada”

El fuego de Fermoselle, Zamora, visto desde los viñedos de los Arribes del Duero

Un nuevo "marrón" en la piscina Sindical de Zamora: otro incidente por defecación, éste en el vaso infantil

Un nuevo "marrón" en la piscina Sindical de Zamora: otro incidente por defecación, éste en el vaso infantil
Tracking Pixel Contents