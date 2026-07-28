Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Fiscalía pide tres años de cárcel a un empresario zamorano por defraudar tres millones al Ministerio de IndustriaDe Zamora a La Zarzuela con parada en Cambridge: «Felipe VI es un hombre muy cercano»El CIFP Ciudad de Zamora impulsa la innovación en FP con un restaurante inmersivo único en Castilla y LeónZamora declara la alerta por riesgo extremo de incendios del 28 al 31 de julio
instagramlinkedin

Batalla legal

Vox intenta bloquear el nacimiento de La Séptima con un recurso ante la Audiencia Nacional

El partido de Santiago Abascal recurre la adjudicación del nuevo canal de TDT al consorcio SIETE

Santiago Abascal contra La Séptima

Santiago Abascal contra La Séptima

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

El lanzamiento de 'La Séptima' se topa con su primer obstáculo en los tribunales. Vox ha presentado este lunes 27 de julio un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la licencia concedida al consorcio SIETE, la sociedad que prepara la puesta en marcha del nuevo canal nacional de TDT.

El partido de Santiago Abascal sostiene que la adjudicación no se ajusta a Derecho y denuncia una supuesta vulneración de los principios que rigen este tipo de concesiones. La impugnación se dirige contra la resolución de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 26 de mayo la entrega de la licencia.

Un canal con fecha marcada

El recurso llega con el proyecto ya en marcha. 'La Séptima' ha fijado el 5 de noviembre como fecha de inicio de emisiones, coincidiendo con la reubicación de los canales en el espectro radioeléctrico. Detrás de SIETE figuran Andrés Varela Entrecanales, Diego Prieto, Adolfo Utor y José Luis Manzano, accionistas de la compañía adjudicataria.

La nueva cadena tiene a José Miguel Contreras como principal impulsor y aspira a arrancar con una programación basada en actualidad, directo y producción original. Su desarrollo será progresivo y combinará la emisión convencional con una estrategia digital pensada para distribuir contenidos en diferentes ventanas.

Noticias relacionadas

La vía judicial abierta por Vox introduce incertidumbre en el calendario, aunque por ahora el canal mantiene sus planes de lanzamiento. 'La Séptima' quiere ocupar un nuevo espacio dentro de la televisión generalista en abierto, pero su llegada a la TDT queda ya marcada por una primera batalla legal.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  2. Una mujer acuchilla a su marido tras una discusión en Toro
  3. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  4. Cristo Rey con un carril menos o la remodelación de aparcamientos en los Nuevos Ministerios: los detalles de la renovación de aceras en Candelaria y Los Bloques
  5. Rabiche: del nuevo muro a una zona de aparcamiento y un parque infantil
  6. Varios ciclistas resultan heridos en Zamora en una jornada aciaga en Castilla y León
  7. La hora en que murió Cecilia
  8. La feria caballar de Porto, única en la frontera de Zamora y Ourense: 'Ya prácticamente no quedan muestras con animales

Falso técnico de la Junta detenido en Benavente por estafas a personas mayores en sus domicilios

Falso técnico de la Junta detenido en Benavente por estafas a personas mayores en sus domicilios

Doña Urraca lleva el folclore zamorano hasta Croacia

Doña Urraca lleva el folclore zamorano hasta Croacia

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regala este domingo las gafas homologadas para contemplar el eclipse de sol

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regala este domingo las gafas homologadas para contemplar el eclipse de sol

David Gago sobre su candidatura a la alcaldía de Zamora: "Tenemos un proyecto visible y reconocido"

David Gago sobre su candidatura a la alcaldía de Zamora: "Tenemos un proyecto visible y reconocido"

El incendio de Portugal que amenazaba a la comarca de Aliste, controlado y estabilizado

El incendio de Portugal que amenazaba a la comarca de Aliste, controlado y estabilizado

El Consultivo busca letrado para su sede de Zamora y hace balance del primer semestre del año

El Consultivo busca letrado para su sede de Zamora y hace balance del primer semestre del año

Programa completo de las fiestas de Pinilla en Zamora: actividades del 28 de julio al 2 de agosto

Programa completo de las fiestas de Pinilla en Zamora: actividades del 28 de julio al 2 de agosto

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública

Pedro Sánchez anuncia que Zaragoza albergará la futura sede de la Agencia estatal de Salud Pública
Tracking Pixel Contents