Antena 3 Noticias
Matías Prats, sorprendido por sus nietos en pleno directo por el Día de los Abuelos: "Ese final no estaba previsto"
La redacción de 'Antena 3 Noticias' sorprendió al presentador al término de un reportaje, provocando su reacción más tierna
Kevin Rodríguez
Momento tan emotivo como espontáneo el que se ha vivido este mediodía en 'Antena 3 Noticias'. Con motivo de la celebración del Día de los Abuelos, los informativos de la cadena principal de Atresmedia emitían un emotivo reportaje dedicado a las personas mayores. Lo que nadie esperaba —o al menos no el propio presentador— era el broche final que le tenía preparado la redacción.
Al término de la pieza, la pantalla sorprendía al veterano periodista con una felicitación muy especial de sus propios nietos. Una encerrona de su equipo que pilló a Matías Prats totalmente desprevenido en el plató.
Visiblemente sorprendido tras el vídeo, el comunicador no dudaba en reaccionar con la cercanía y el humor que le caracterizan: "Ese final no estaba previsto. No sé qué me pasa que desde que soy abuelo, cada vez que veo a los críos en la tele me parece que todos son mis nietos", comentaba en directo, mientras la complicidad del equipo se hacía evidente al colarse una risa de fondo por un micro abierto. Un instante cargado de ternura que rompió por un segundo la sobriedad del informativo.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Evacuados otros siete municipios del Valle del Tiétar por el avance del incendio de Burgohondo
- Un turismo se sale de la vía en Entrepeñas y aparece sin ocupantes
- “¿Que los buitres no atacan animales vivos?”: La denuncia de un ganadero sayagués tras perder una novilla
- Susto en Zamora: dos incendios en apenas dos horas en la carretera de Almaraz
- Enfermería baja la nota tres décimas, pero se mantiene como el grado más demandado en el Campus Viriato
- El nuevo espacio de Toro que apuesta por dinamizar el ocio y la vida social
- La muerte al sol de un perro atado cuesta un año de cárcel al dueño y la prohibición durante dos años de tener o trabajar con animales
- La Quinta' reactiva la vida en Mahíde