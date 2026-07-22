Reaparición
José Luis Rodríguez Zapatero rompe su silencio en TVE: Javier Ruiz le entrevista en exclusiva en el plató de 'Mañaneros 360'
El expresidente del Gobierno reaparece en la cadena pública para hablar por primera vez tras su imputación en el caso Plus Utra.
Redacción Yotele
TVE ha anunciado que José Luis Rodríguez Zapatero concederá mañana jueves 23 de julio su primera entrevista a Javier Ruiz en el espacio 'Mañaneros 360'. Se trata de su reaparición tras ser investigado por su implicación en el caso Plus Ultra. La entrevista tendrá carácter presencial y se producirá en directo, en el plató número 6 de los estudios de la corporación en Prado del Rey (Madrid).
El expresidente del gobierno reaccionó rápido con un video desde su casa tras su imputación para negar todas las acusaciones y emplazar a los periodistas a nuevas declaraciones en los días posteriores. Sin embargo, tras encontrarse con el juez, optó por el más absoluto de los silencios. Hasta ahora.
Es su primera entrevista en un medio de comunicación y se producirá justo cuando su situación se complica por momentos. Se produce dos días después de la comparecencia de Julio Martínez Martínez por el mismo caso. Según ha confirmado RTVE, la primera entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero tras el caso Plus Ultra estará a cargo de Javier Ruiz y tendrá lugar a partir de las 13:00 horas mañana jueves.
Fuente: El Periódico
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