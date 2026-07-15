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'En boca de todos'

Nacho Abad frena un debate racista por Lamine Yamal y abre la puerta de salida a un colaborador: "No me gusta que me amenacen"

El presentador de 'En boca de todos' planta cara al político de Podemos tras recibir un ultimátum en directo

Pablo Fernández y Nacho Abad.

Pablo Fernández y Nacho Abad. / Cuatro

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Kevin Rodríguez

Tenerife

El debate político en Cuatro ha saltado por los aires de la manera más tensa posible. El programa conducido por Nacho Abad analizaba la enorme polémica generada por un artículo de opinión de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, en el que el expresidente del Gobierno aseguraba que había "pocos franceses" en dicho equipo. Para defender esta controvertida postura, el espacio conectó en directo con José Andrés, un ferviente seguidor de Rajoy, mientras que en el lado opuesto se encontraba el secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández. Lo que prometía ser una mesa de debate habitual acabó convirtiéndose en un auténtico polvorín.

El ataque contra Lamine Yamal que desató la locura en el directo

El ambiente comenzó a caldearse rápidamente cuando los colaboradores intentaban definir qué elementos determinan que una persona sea considerada nativa de su país. En ese momento, Nacho Abad quiso poner sobre la mesa el ejemplo de Lamine Yamal, la joven estrella de la Selección Española. La respuesta del invitado defensor de Rajoy heló la sangre de los presentes y provocó el caos absoluto en las pantallas: "Un hombre que lleva en las botas la bandera de Marruecos dudo de que sea demasiado español", sentenció José Andrés.

Estas palabras encendieron de inmediato a Pablo Fernández, que estalló indignado desde su conexión y se negó en redondo a seguir compartiendo espacio con el invitado: "¡Esto no se puede consentir! ¡Yo con esta gente no debato!", comenzó a gritar el político de la formación morada, visiblemente fuera de sí.

El ultimátum de Pablo Fernández y la contundente reacción de Nacho Abad

La tensión fue en aumento y Fernández elevó el tono de sus protestas, exigiendo a gritos a la dirección del programa y al propio Nacho Abad que tomaran medidas fulminantes: "¡O se va él o me voy yo! Esto es infame, no se puede permitir en un programa. ¡Esto es racismo! ¡Qué vergüenza! ¡Es un racista asqueroso! ¡Es un delito de odio!", repetía insistentemente a través de la pantalla partida, impidiendo que el aludido pudiera articular palabra.

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Lejos de achantarse ante la enorme presión del directo y el ultimátum del político de Podemos, Nacho Abad tomó las riendas del programa con total firmeza. Tras pedir silencio a los gritos, el presentador sentenció el conflicto con un sonoro zasca hacia ambos invitados: "Para mí, Lamine Yamal es español y Nico Williams es español. No estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho José Andrés", comenzó aclarando el periodista, para pasar inmediatamente a dirigirse al político: "Y Pablo, no me gusta que me amenacen. Si te quieres ir, te vas. Y ahora, os voy a despedir a los dos. Gracias", zanjó de golpe expulsando de manera fulminante a ambos de la emisión.

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Fuente: El Periódico

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