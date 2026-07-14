Fin de etapa
Atresmedia oficializa la salida de Josep Pedrerol del grupo y anuncia la fecha final de 'El Chiringuito'
El periodista cerrará su etapa en el grupo el próximo 20 de julio con un especial de 'El Chiringuito' por la final del Mundial
Carlos Merenciano
Josep Pedrerol y Atresmedia han acordado poner fin a su vinculación profesional después de más de una década de trabajo conjunto. El periodista abandonará el grupo tras trece años al frente de dos de sus grandes apuestas deportivas: 'El Chiringuito', en la franja nocturna, y 'Jugones', en la sobremesa de laSexta.
La despedida ya tiene fecha. Pedrerol y el equipo de 'El Chiringuito' cerrarán su etapa en Atresmedia el próximo 20 de julio con una entrega especial dedicada a la final del Mundial. El formato pone así punto final a una trayectoria en la que se ha consolidado como uno de los espacios más reconocibles del debate deportivo televisivo y como líder entre los canales temáticos.
Durante estos años, 'El Chiringuito' ha construido una comunidad muy fiel alrededor del análisis, la información y la discusión futbolística. El programa ha generado algunos de los momentos más comentados de la actualidad deportiva y ha extendido su influencia más allá de la televisión, con un fuerte impacto en redes sociales y consumo digital.
Pedrerol también cierra su etapa al frente de 'Jugones', el informativo deportivo de laSexta que ha conducido en la sobremesa. Desde Atresmedia destacan que el espacio se ha convertido en un referente de la información polideportiva en su franja y que ha logrado liderar frente a su competidor durante esta etapa.
El periodista ha valorado su salida con palabras de agradecimiento hacia el grupo: “Han sido trece años fantásticos en los que hemos trabajado con absoluta libertad. Si además de informar con exclusivas y el mejor debate, hemos conseguido hacer compañía y arrancar una sonrisa cada noche con ‘El Chiringuito’, nos sentimos más que felices. Y al mediodía con ‘Jugones’ hemos logrado ser el referente de la información polideportiva”.
José Antonio Antón, director general de Atresmedia Audiovisual, también ha destacado el cierre pactado de esta etapa: “Tras 13 años de trayectoria compartida, queremos agradecer a Josep Pedrerol y a todo su equipo su profesionalidad, compromiso y los logros alcanzados durante este tiempo. Cerramos esta etapa con la satisfacción de haber alcanzado un acuerdo mutuo y les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda en el futuro”.
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Fuente: El Periódico
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