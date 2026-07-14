Anya Taylor-Joy se consagra como heroína de acción con 'Lucky'

Incluso después de su revelación con 'La bruja', Anya Taylor-Joy optó en ocasiones por cambiar la gran pantalla por la (solo relativamente) pequeña. La vimos en la quinta y sexta temporadas de 'Peaky Blinders' como Gina Gray, la maquiavélica esposa estadounidense de Michael Gray (Finn Cole), ambicioso primo de Tommy Shelby (Cillian Murphy). Pero aún más se la recuerda (aunque el primer año de pandemia sea una nube en la memoria) como la Beth Harmon de 'Gambito de dama', aquella chica abandonada por todos que se convertía, a pesar de la misoginia y sus propias adicciones, en reina del mundo de 64 casillas.

Aunque será difícil que tenga la misma repercusión, 'Lucky' (Apple TV, desde el miércoles, día 15) significa también un punto y aparte en su carrera: es la primera vez que Taylor-Joy se adjudica el título de productora, que tiene voz y voto en un proyecto desde la primera lectura de guion. Ha podido discutir cada movimiento de Luciana 'Lucky' Armstrong, joven pero veterana estafadora que, tras un tiempo fuera de los negocios turbios, se deja convencer por su marido y cómplice (Drew Starkey) para dar el golpe de una vida: robar más de diez millones de dólares del contribuyente que desaparecieron en una trama fraudulenta de biodiésel.

Una mala mañana, Lucky despierta en una lujosa habitación del Caesars Palace de Las Vegas y no hay rastro de su marido ni del dinero. Pronto se convierte en objetivo compartido de dos cerebros enfrentados: la agente especial del FBI Billie Rand (Aunjanue Ellis-Taylor), directa, sin tiempo para tonterías, y la jefa criminal Priscilla Masterson (Annette Benning), temible pero vulnerable, suegra de Lucky, para más señas. El reparto incluye también a Timothy Olyphant como el padre que instruyó a Luciana en el crimen; Clifton Collins Jr. como esbirro vaquero de Priscilla, o el eterno gran secundario William Fichtner como un superior de la anterior con brotes casi psicóticos.

Anya como única opción

Cuando Reese Witherspoon se hizo con los derechos del libro homónimo de Marissa Stapley, enseguida pensó en Taylor-Joy como antiheroína protagonista; fue la primera y única actriz a la que le enseñó la novela. Con sus grandes ojos azul grisáceo, tan profundos, iba a ser creíble como esta experta lectora de los demás y del entorno. Además, el papel requería una entrega física a la que la chica final de 'Split' o joven Furiosa de la saga 'Mad Max' está más que acostumbrada. El desierto de Mojave sustituye al australiano, pero volvemos a ver a Anya en perpetuo movimiento: corriendo, escondiéndose, conduciendo vehículos robados, siempre con un punto de torpeza y naturalidad.

Hemos dicho que probablemente 'Lucky' no será otra 'Gambito de dama', pero igual estamos subestimando varios factores, empezando por el propio 'star power' de Taylor-Joy, siguiendo por el creciente valor de la marca Apple TV (87 nominaciones a los Emmy 2026, incluyendo seis títulos en mejores dramas y comedias) y la presencia como creador de Jonathan Tropper (cuya 'Vicios ocultos' es una de esas series de Apple nominadas a mejor drama).

Otro gancho es una banda sonora con temas de David Bowie ('Modern love', aunque ya estuviera cogido por 'Mala sangre'), Roy Orbison, Fred again.. o Fiona Apple, esta última con un tema original para unos créditos iniciales de espíritu 'pulp' y trazo comiquero. Según explicó Taylor-Joy en entrevista con Movieplayer.it, la voz de Apple es una "descripción perfecta" de la serie: "Hay un timbre, una crudeza y una gravedad que ejemplifica la serie a la perfección".

Noticias relacionadas

Su siguiente serie

En el futuro inmediato de la actriz encontramos un esperado 'blockbuster' ('Dune: Part three') y, de nuevo, una serie producida por ella misma, la adaptación de Netflix de 'Cómo matar a tu familia', 'best-seller' de Bella Mackie de 2021 sobre la hija olvidada de un millonario y su plan para vengar el desplante. Por un momento, el proyecto pareció en peligro: la productora y distribuidora StudioCanal presentó una demanda por infracción de derechos de autor contra Mackie, cuya novela se parece demasiado, al parecer, al clásico (propiedad de la citada compañía) 'Ocho sentencias de muerte', recién revisado con Glen Powell en 'Jugada maestra'. Pero se llegó a un acuerdo confidencial y, en principio, tendremos esa sofisticada venganza.